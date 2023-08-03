Задержан подрядчик стройки, где утонул в коллекторе 9-летний мальчик

Стало известно, что следователи задержали заместителя директора новосибирской подрядной организации ООО «Корона», которая занималась монтированием точки подключения к центральной системе водоотведения в поселке Кудряшовский.

— В настоящее время мужчину допрашивают. В течение дня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, трагедия со школьником случилась накануне, 1 августа. Дети играли на стройплощадке в поселке Кудряшовском и один из мальчиков провалился в канализационный колодец. Второй ребенок пытался его спасти, но не смог. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.