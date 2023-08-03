Работодатели участников СВО могут получить новый статус

Глава группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале написал, что Госдума рассмотрит проект закона, который наделит работодателей участников СВО статусом соцпредпринимателей.

По словам парламентария, такое нововведение призвано сделать таких работодателей более привлекательными для трудоустройства демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

В настоящее время к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и т. д.) и которые тратят на их зарплату не менее 25 % всего фонда оплаты труда.

В перспективе этот перечень будет дополнен.

Ранее редакция сообщала, что матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям.