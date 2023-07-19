Рекламодателям

По итогам полугодия более 10 тысяч сотрудников Сбера в Сибири приняли участие в ESG-активностях

  • 19/07/2023, 17:13
Более 10 тысяч сотрудников Сбера в Сибири регулярно участвуют в ESG-активностях и волонтерских мероприятиях.

По итогам полугодия более 10 тысяч сотрудников Сбера в Сибири приняли участие в ESG-активностяхОдно из главных направлений ESG-повестки Сибирского банка – эковолонтерство. В первом полугодии сотрудники банка и компаний-партнеров высадили более 27 тысяч деревьев разных пород, которые в будущем ежегодно смогут поглощать более полумиллиона тонн углекислого газа. Важное место занимают уборка и переработка мусора – на серии прошедших субботников более 2,5 тысяч человек собрали около 30 тонн мусора. Кроме того, совместными усилиями сотрудники банка собрали полторы тонны пластиковых крышек – после переработки они превратятся в 54 скамейки и 19 урн, которые будут установлены в сибирских городах.

На сайте программы «Сберегаем вместе» доступны полезные статьи по экологическим вопросам, трекеры полезных привычек и информация о «зеленых» инициативах Сбера, в которых каждый может принять участие.

Волонтерское сообщество Сбера активно поддерживает и другие инициативы – в рамках социального проекта «Деменции.net» по заботе о когнитивном здоровье старших, который Сбер реализует совместно с фондом «Память поколений» — сотрудники банка проходят обучение и проводят просветительские и профилактические мероприятия. Кроме того, уже более тысячи сотрудников вступили в регистр доноров костного мозга – на площадке банка регулярно проходят масштабные акции среди сотрудников по сбору заявок на вступление в национальный регистр и встречи с экспертами и реальными донорами.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер активно поддерживает ESG-повестку в Сибири и результаты первого полугодия ярко об этом свидетельствуют. Команда Сбера – это прежде всего команда неравнодушных единомышленников, для которых забота о людях, экологии и т.д. – один из приоритетов. Бережное и внимательное отношение мы стараемся транслировать в том числе и нашим клиентам, разрабатывая и предлагая комфортные решения и новые продукты».

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк

295

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Сбер волонтерство ESG


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения
19/07/23 9:23
Налоговики в Новосибирске будут консультировать участников СВО и членов их семей
16/07/23 9:22
Депутаты сельсовета Новосибирской области после отпуска вернулись на СВО
16/07/23 9:12
Аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области

Аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области

К осени цены на овощи из продуктовой корзины восстановятся.
Читать статью
Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по объему ввода многоквартирных домов

Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по объему ввода многоквартирных домов за шесть месяцев 2023 года

Их доля в общем объеме введенного жилья составляет более 70%.
Читать статью
Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Девятилетнему Богдану Буракову с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 225 762 рубля.
Читать статью
Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

Роспотребнадзор усилил контроль за рейсами из Египта из-за заболевания, похожего на лихорадку денге

Основными переносчиками лихорадки являются комары.
Читать статью
Аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов

Аграрии Новосибирской области застраховали около 100 тысяч га посевов

Общая площадь посевов в регионе в 2023 году составила более 2,3 млн га.
Читать статью
Главэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ

Главэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ

Он будет построен в рамках нацпроекта уже в 2024 году.
Читать статью
Новосибирские рестораны и кафе попали в гастрономический путеводитель Ники Ганич

Новосибирские рестораны и кафе попали в гастрономический путеводитель Ники Ганич

На платформе выложено более 50 объектов, расположенных в регионе.
Читать статью
Новосибирские психиатры разработали памятку для родителей подростков по выявлению риска суицида

Новосибирские психиатры разработали памятку для родителей подростков по выявлению риска суицида

Один из симптомов — агрессия, направленная на самого себя.
Читать статью
Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

Они только недавно получили в город.
Читать статью
Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Также муниципалитеты изучают опыт Новосибирска по созданию пешеходной улицы в центре города.
Читать статью

Актуальный разговор

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

Алексей Кондратьев: В Новосибирске планируется построить 15 млн кв. м жилья

На 170 площадках, выделенных под комплексное развитие территорий.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске бывшему директору ЦУГАЭТ Александру Руденко смягчили приговор

19/07/2023, 18:52

Вандалы изуродовали аллею в центре Колывани

19/07/2023, 18:51

Аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области

19/07/2023, 18:08

Суд начал рассматривать дело по иску экс-директора «Вектора» Рината Максютова

19/07/2023, 17:00

В 30 населенных пунктов Новосибирской области появится мобильный интернет

19/07/2023, 16:19

Получит ли дополнительные средства Новосибирск после выигрыша конкурса «Культурная столица России»?

19/07/2023, 16:01

25 тысяч услуг по активному долголетию получили жители Новосибирской области с начала года

19/07/2023, 16:00

Прокуратура помогла ребенку-инвалиду выйти из дома под Новосибирском

19/07/2023, 15:55

В Минздраве рассказали о состоянии пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Чулымском районе

19/07/2023, 15:40

Депутаты сняли сериал о своей работе в Новосибирске

19/07/2023, 15:15

В Новосибирске мужчина под угрозой газового пистолета отдал 2,5 млн рублей

19/07/2023, 15:06

Фестиваль цветов в центре Новосибирска закончится на выходных

19/07/2023, 13:53

Переезд ближе к детям: как выбрать квартиру родителям?

19/07/2023, 13:15

Авиакомпания S7 пообещала сухое вино пассажирам эконом-класса

19/07/2023, 13:12

Заместителей директора института почвоведения и агрохимии СО РАН заподозрили в коррупции

19/07/2023, 12:10

Судебные приставы отобрали иномарку у жадного нарушителя в Новосибирске

19/07/2023, 12:06

Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут ливни с низкой температурой

19/07/2023, 12:01

Трехчасовые взрывы обещают жителям Искитимского района

19/07/2023, 11:37

Любителю украшений понадобилась помощь спасателей в Новосибирске

19/07/2023, 11:36

Пожилые супруги погибли на пожаре в селе Верх-Ича

19/07/2023, 11:18
Популярное

Длинных майских праздников не будет

19/07/2023, 17:08

Депутаты предложили снизить максимально допустимую скорость для самокатов

19/07/2023, 15:30

Мошенники генерируют фейковые фото банковских карт через чат‑боты в мессенджере

19/07/2023, 14:23

В Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме

19/07/2023, 09:52

Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

19/07/2023, 09:23

Сменивших гражданство могут обязать выплачивать компенсацию

18/07/2023, 15:04

Новости компаний

Более 800 клиентов ВТБ в Новосибирской области использовали маткапитал для покупки жилья в 2023 году

19/07/2023, 11:32

Бесплатные карты для ИП и юрлиц

19/07/2023, 11:05

Начались съемки сериала Wink «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

19/07/2023, 10:43

ВТБ профинансировал более 13 млн квадратных метров жилья за первое полугодие 2023 года

18/07/2023, 16:32

Спрос на туристические услуги у россиян вырос на 13%

18/07/2023, 15:23

Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

18/07/2023, 15:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска