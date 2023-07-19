Длинных майских праздников не будет

Законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая, который весной текущего года внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», комитет ГД по труду не поддержал.

Автор проекта Владислав Даванков отмечал, что регионы сегодня вправе устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но «этой возможностью не пользуются». Поэтому депутаты призвали сократить выходные в январе на четыре дня, чтобы перенести эти дни на май.

Однако в отзыве комиссии правительства по законопроектной деятельности говорится о том, что в настоящее время нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей, поэтому инициатива не снискала поддержки.

В свою очередь, кабмин подчеркнул, что в проекте закона авторы не учли тот факт, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у детей, это время, когда семьи могут провести время вместе, тем самым укрепив родственные связи.

Напомним, что майские праздники в 2024 году продлятся восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января.

Ранее редакция сообщала, что Минтруд назвал выходные дни в 2024 году.