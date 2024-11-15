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По итогам распродаж число онлайн-покупок в регионе выросло на 45 процентов

  • 15/11/2024, 10:45
По итогам распродаж число онлайн-покупок в регионе выросло на 45 процентов
Самая востребованная категория — мужская и женская одежда

По итогам ноябрьской распродажи оборот новосибирских интернет-магазинов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок при этом возросло на 45%, а покупателей — на 19%. А вот средняя цена на чеке наоборот снизилась, на 18%, до 1 987 рублей. Такие данные предоставили Infopro54 аналитики сервиса для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney — ЮKassa.

В пиковый день распродажи, 11 ноября, обороты онлайн-магазинов в Новосибирской области оказались на 28% выше, чем год назад. Число покупок выросло на 54%, а покупателей стало больше на 34%, чем годом ранее. Средний чек при этом снизился на 17% и составил 2 080 рублей.

Аналитики отметили, что больше всего во время распродажи посетителей онлайн-магазинов интересовала одежда для мужчин и женщин. С 9 по 11 ноября оборот платежей в этом сегменте подпрыгнул сразу на 95%, количество покупок — на 102%, а число покупателей — на 46% по сравнению с распродажей годом ранее. Спрос на одежду значительно подрос и в сравнении с периодом 4-6 ноября этого года. Так, обороты стали на 69% выше, число платежей увеличилось на 33%, а число покупателей — на 74%.

Лидерами же онлайн-рынка Новосибирска стали ювелирные украшения и часы. Здесь оборот увеличился на 26% по сравнению с 4 – 6 ноября, платежей и покупателей стало больше на 36% и 62% соответственно. А вот средний чек, наоборот, уменьшился — до 7 364 рубля, что на 8% меньше, чем в начале ноября.

Меньший прирост зафиксирован в категории «косметика и парфюмерия». Здесь оборот платежей увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом. Количество покупок никак не изменилось, а вот покупателей стало на 4% больше. Средний чек тоже вырос на 4% и составил 5 828 рублей. А вот по сравнению с обычными днями эти показатели выросли более существенно. Оборот увеличился на 17%, число платежей — на 44%, а количество плательщиков — на 50%. При этом средний чек в дни распродажи оказался заметно ниже, чем обычно (-19%).

Отметили эксперта ЮKassa и наметившуюся тенденцию к росту спроса на услуги в период распродаж. Так, в дни распродаж оборот точек быстрого питания увеличился в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и на 65% — с будними днями. Средний чек здесь составил 1 663 рубля, что больше прошлого года на 10%.

Интересно, что в дни 11.11 новосибирцы стали чаще покупать билеты в театры. Здесь оборот стал на 66% больше, чем годом ранее, и на 15% — по сравнению с обычными днями. Количество покупателей тоже стало больше — на 75% и 19% соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что самые популярные товары на онлайн-распродажах в Новосибирске — одежда и обувь.

Фото freepik, автор: arthurhidden

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Рубрики : Общество Бизнес

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