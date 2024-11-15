Синоптики предупредили о резком похолодании в Новосибирской области

В регионе Западной Сибири прогнозируется значительное понижение температуры.

В период с 15 по 17 ноября сотрудники специальных служб будут активно патрулировать федеральные трассы, чтобы гарантировать безопасное передвижение и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Водителям, которые собираются отправиться в длительное путешествие, рекомендуется заранее проверить техническое состояние своих транспортных средств и подготовить их к эксплуатации в условиях низких температур.

Синоптики прогнозируют в Новосибирской области днем от +1 до +7°С, ночью местами до -24°, небольшой снег с ветром 6-11 м/с и порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Сибуправтодора.

Специалисты напомнили, что гололедица и ухудшение видимости при осадках усугубляет сложности на дорогах, в связи с чем повышается риск ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило о ЧП из-за непогоды на выходных в Новосибирской области.