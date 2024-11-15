Четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя

Начато расследование по факту незаконного изготовления и хранения алкогольной продукции без маркировки в объёме свыше 8 тысяч литров. В числе подозреваемых — четверо местных жителей, не имеющих судимостей: двое мужчин и две женщины.

Выяснилось, что в течение нескольких месяцев в Новосибирской области группа лиц занималась продажей алкоголя без акцизных марок. Нелегальную продукцию они производили и хранили в нескольких контейнерах, которые арендовали для транспортировки. Контейнеры располагались на улице Петухова в Кировском районе города.

— Противоправная деятельность бутлегеров была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД России в августе текущего года, — отмечается в сообщении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранители конфисковали более 8 тысяч литров алкоголя, который был разлит в бутылки и выдавался за коньяк, виски, водку, вино и пиво. В ходе операции были обнаружены различные этикетки, а также оборудование, которое использовалось для производства и разлива этого алкоголя. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 5,4 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что более 500 бочек нелегального пива нашли на складе в Новосибирске.