Самые популярные товары на онлайн-распродажах в Новосибирске — одежда и обувь

70% новосибирцев готовится к периоду распродаж заблаговременно. Так, почти половина горожан откладывает товары в корзину и избранное, треть внимательно следит за рекламой распродаж. Деньги на крупные покупки копит каждый пятый. Об этом рассказали в пресс-службе Ozon.

В ходе распродаж «11.11» и «Черной Пятницы» треть респондентов приобретает впрок товары повседневного использования. Почти половина (44%) покупает новогодние подарки для друзей и родных. При этом, в спонтанных покупках во время акций, призналась треть сибиряков.

Половина постоянных участников распродаж приобретают одежду и обувь, чуть реже (48%) — товары для дома. 34% горожан ждут распродажи, чтобы купить косметику и парфюмерию. Техника и электроника интересует каждого третьего. В основном новосибирцы планируют покупку мелкой бытовой техники. Хотя каждый четвертый будет рассматривать смартфон, каждый восьмой — крупную бытовую технику, каждый десятый — компьютер или ноутбук. При этом, четыре человека из ста собираются купить автомобиль.

В среднем новосибирцы планируют потратить на больших распродажах 22 125 рублей. Это немного больше, чем в среднем по России (20 875 рублей).

Исследование проводилось в октябре 2024 года с помощью онлайн-анкетирования. Были опрошены 1000 респондентов старше 18 лет, 97% из которых за последние полгода совершали покупки на маркетплейсах. Выборка репрезентирует жителей РФ по полу, возрасту и географии проживания.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ регионов России по росту числа покупок на маркетплейсах.