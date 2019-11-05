По количеству заявок в конкурсе «Лидеры России 2020» в округе лидирует специализация «Финансы и технологии»

5472 заявки от жителей Сибирского федерального округа поступило на участие по специализации «Финансы и Технологии» в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на участие в специализациях от СФО подано 8389 заявок. На втором месте по востребованности оказалась у жителей округа специализация «Наука» (2083 заявки), на третьем – «Здравоохранение» (834 заявки). Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

— На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада, — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В пресс-службе проекта отметили, что по итогам заявочной кампании в СФО статистика поданных заявок на специализации (Финансы и технологии/ Наука/ Здравоохранение) следующая: Алтайский край (489/153/63), Республики Алтай (80/24/16), Тыва (68/44/29) и Хакасия (151/34/15), Красноярский край (1019/381/162), Томская (440/260/84), Новосибирская (1304/410/163), Омская (593/261/90), Иркутская (714/303/113) и Кемеровская (615/213/99) области.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Фото с сайта проекта