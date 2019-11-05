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Истории успеха

В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

Компания инвестировала в проект 2,2 млрд рублей.
  • 05/11/2019, 10:58
В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

В Новосибирской области открыта третья очередь тепличного комбината аграрного комплекса «Сады Гиганта» в Новосибирском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На новом комплексе можно любоваться не только плодами, которые выращивают в теплицах, но и самим проектом – тем, что здесь создано, тем, как поэтапно, взвешенно он был реализован. Это пример очень выверенных инвестиций. Первый успех уже достигнут – жители Новосибирской области будут обеспечены бόльшим объёмом свежих овощей, выращенных на нашей земле, — подчеркнул губернатор области Андрей Травников.

Отмечается, что в общей сложности на сегодняшний день «Сады Гиганта» получили господдержку на сумму около 1,5 млн рублей: для компенсации части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян, а также на несвязанную поддержку растениеводческих сельхозпроизводителей.

ООО «Сады Гиганта» ‒ современный многофункциональный аграрный комплекс с применением последних достижений науки и использованием инновационных, энергосберегающих технологий.

В «Садах Гиганта» осуществлено строительство тепличного комбината по производству овощной продукции общей площадью 11 га, реализация проекта осуществлялась в три очереди – в 2012, в 2018 и в 2019 годах. Капитальные затраты на строительство комбината составили 2,2 млрд рублей. Проект реализовывался с привлечением льготных кредитных ресурсов в ПАО «Сбербанк» в размере 980 млн рублей в целом по II и III очереди.

В составе I очереди тепличного комплекса в 2012 году были построены теплицы площадью 2,6 га, производительностью 1800 тонн свежих овощей в год (томат, огурец, зелень) и овощехранилище мощностью 10 тыс. тонн, общей стоимостью 0,855 млрд. руб.

В ноябре 2018 году введена в эксплуатацию II очередь тепличного комплекса площадью 3,0 га, проектной мощностью 2,5 тыс. тонн продукции в год, стоимостью 0,52 млрд рублей.

В 2018 году ООО «Сады Гиганта» также приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству III очереди тепличного комплекса мощностью 5,6 тыс. тонн овощей в год и электроподстанции мощностью 110 кВт.

Объём инвестиций в строительство 3-й очереди составил 0,824 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию всех 3-х очередей общая площадь тепличного комплекса ООО «Сады Гиганта» достигнет 11 га, объём производства продукции увеличится до 8000 тонн в год.

За 1 полугодие 2019 года выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 234,0 млн руб. (за аналогичный период 2018 года – 173,8 млн руб.).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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