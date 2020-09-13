Заельцовский район: провокации сменились нападениями

Вечером накануне дня голосования в здании школы №172, где располагаются несколько избирательных участков, неизвестные напали на доверенных лиц кандидата в депутаты горсовета, самовыдвиженца Степана Сафонкина. Об этом редакции сообщили представители штаба кандидата. По информации штаба, сам кандидат по факту произошедшего подал заявление в полицию.

— Неустановленные граждане напали и избили моих доверенных лиц, которые находились во дворе школы, — говорится в заявлении. — Нападавшие были гражданами кавказской национальности.

В настоящее время проводится следствие по данному факту, в то же время в штабе предполагают, что за этим нападением может стоять один из оппонентов Сафнкина на округе №12.

Как сообщила на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, председатель горизбиркома Тамара Краткая, с произошедшим еще предстоит разбираться. Пока избирательной комиссии ситуация окончательно не ясна.

— Официальной нам никакой информации не поступало, — говорит Краткая. — С этой информацией я имела возможность ознакомиться в социальных сетях. Пока непонятно, кто на кого напал. Когда подъехала полиция, на месте уже никого не было. Не смогли ни найти, ни установить, кто с кем дрался. Доводы совершенно разные. Но кто там был и что произошло, пока неизвестно. То, что в соцсетях, картины не проясняет: несколько молодых людей, нельзя сказать, что дрались. Да, махались.

По словам председателя избирательной комиссии Ольги Благо, обращение в полицию не поступало.

Напомним, помимо Степана Сафонкина (самовыдвижение), на округе №12 за мандат депутата горсовета Новосибирска состязаются сотрудник ИП Циплинин Юрий Зимин (самовыдвижение), спортсмен Михаил Алоян (самовыдвижение), менеджер ООО «Линия-НСК» Александр Щепетнев (ЛДПР), юрист ООО «СМК – недвижимость» Егор Францев (самовыдвижение), директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко (КПРФ).

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