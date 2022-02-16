По прогнозам экспертов, весной ипотечные ставки в России вырастут до 11-12,5%

Опрос экспертов, проведенный РИА Новости, показал, что ипотечные ставки в российских банках этой весной могут вырасти до 11-12,5%.

— Уровень ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5-2%, в целом по рынку весной 2022 года мы ожидаем ставки в районе 12% (в том числе, за счет сохранения программ льготного кредитования, когда часть ставки субсидирует государство), — считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Ставка в первой половине 2022 года может превысить 11%, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова ожидает, что весной стоимость ипотеки может достигнуть 12,5%. А по прогнозу управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, весной проценты по ипотечным ссудам вырастут до 11%.

Давление на ставку будут оказывать недавнее и возможные последующие увеличения ключевой ставки Банком России, которая будет еще сильнее влиять на рост стоимости ипотеки на фоне сворачивания государственных льготных программ, считает Якушкина. Ужесточение монетарной политики, если оно продолжится, также повлияет на рост ставок и надолго закрепит их на уровне 11-12%, отмечает эксперт НКР. Дальнейшего повышения ставки до 12-12,5% вслед за ключевой ждут и в НРА.

— Экономическая ситуация в стране все еще не может стабилизироваться, в связи с чем высоко вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки, — добавляет Носова.

Льготные программы могут помочь сгладить негативный эффект от роста стоимости ипотеки.

— В случае смягчения монетарной политики во втором полугодии ипотечные ставки также начнут снижаться, хотя и с некоторым лагом. Тем не менее, возврат к ставкам ниже 10% возможен не ранее 2023 года, — заключил Доронкин.

Ранее ЦБ РФ в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку и снова на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Прошлой весной регулятор перешел к нормализации денежно-кредитной политики, постепенно повышая ставку и доведя ее к концу года до 8,5 процента годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.

Сбербанк, который занимает львиную долю ипотечного рынка в России, с февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на один процентный пункт — до 10,3%. ВТБ, который еще в начале января повысил ставки по ипотеке также до 10,3%, не исключил их дальнейшего роста после возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.