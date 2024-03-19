По Пушкинской карте работают 213 организаций культуры в Новосибирской области

По Пушкинской карте в Новосибирской области работают 213 организаций, среди которых 157 — муниципальных учреждений. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев. По его словам, к программе подключаются негосударственные учреждения, в том числе индивидуальные предприниматели. Участниками этой программы стали почти 200 тыс. человек.

— Количество проданных билетов по Пушкинской карте за весь период существования программы, с 2021 года, составляет почти 38 тысяч, — отметил он.

По данным Минкультуры, самыми активными участниками программы являются театры: Новосибирский театр оперы и балета (в январе 2024 года по Пушкинской карте продано более 7 тысяч билетов), Новосибирский академический молодежный театр (более 1800 билетов), Новосибирская филармония и другие театры, дома культуры, библиотеки и музеи области.

— Среди учреждений образования, у которых есть свои культурные программы, в январе 2024 года можно отметить Новосибирский областной колледж культуры и искусств. Здесь было продано более 370 билетов было продано на концерт «Звонкий хоровод», — добавил Владимир Деев.

Напомним, федеральная программа «Пушкинская карта» действует в регионе с 1 сентября 2021 года. С ее с помощью государство стимулирует молодежь приобщаться к культуре. Деньги в размере 5 тыс. рублей на карту перечисляет государство. Также обладатели карты могут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России.

Ранее редакция сообщала, что продюсер фильма «Суворовец 1944» рассказал о съемках под Новосибирском. Фильм выйдет в прокат весной 2024 года. Съемки проходили в Колыванском районе Новосибирской области. Картина расскажет о жизни людей в военные годы в тылу.