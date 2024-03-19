Ему нет аналогов в мире: Валерий Фальков призвал новосибирцев гордиться оборудованием СКИФ местного производства

На стройплощадке в наукограде Кольцово на базе Института катализа им. Г. Борескова состоялось совещание главы Минобрнауки России.

― Синхротрон — уникальный объект по всем своим характеристикам, который даст конкурентные преимущества, в первую очередь, российским ученым, тем, кто занимается исследованием в самых разных областях. Это современнейшая инфраструктура, спроектированная и построенная, а само оборудование — изготовленное не просто в России, а в большинстве своем здесь, в Новосибирске. И этим надо гордиться, — сказал Валерий Фальков.

Как подчеркнул министр, синхротрон станет драйвером научно-технологического развития и региона, и страны.

Губернатор Новосибирской области отметил, что этот новый объект даст толчок и развитию территории, на которой расположен, и наукограду Кольцово, и Академгородку.

У Кольцово теперь есть все шансы стать еще одной точкой на карте, где полноценно и успешно развивается наука. Тут также строятся новые дороги, социальные объекты, культурные центры.

Запуск СКИФ даст возможность получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях. Пусконаладочные работы запланированы на декабрь 2024 года. Проект уровня мегасайенс осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России.

Благодаря этой установке исследования наших ученых выйдут на новый уровень. Появится возможность реализовывать крупные международные проекты.

Напомним, комплекс из 34 зданий возводится на территории 30 га, общая площадь строительства — 86,8 тыс. кв. м. Диаметр кольцевого здания накопителя электронов – 240 м. Этот объект является уникальным и не имеет аналогов во всем мире.

Уже в 2025 году начнутся экспериментальные работы на источнике.