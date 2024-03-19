Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»

На территории тепличного комбината «Новосибирский» запущен первый за Уралом роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana.

Автоматика позволила заменить ручной труд порядка 30 человек, повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%. Помимо этого, снизилось количество некондиционного цветка, улучшилось укоренение цветка, а его срок сократился с 14 дней до 10 дней.

— Группа компаний «Горкунов» продолжает расширять производство цветов. Сейчас в России 7 действующих комбината. В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа. Роботизированный комплекс будет осуществлять ежегодное производство 3-3,5 млн горшечных роз, — прокомментировал Борис Горкунов, основатель и руководитель группы компаний «Горкунов». — Откликнувшись на требования рынка, мы сформировали культуру импортозамещения в цветочной отрасли в России и смогли существенно снизить цены на цветочном рынке, что позволило сделать более доступным традиционный вид подарка.

Ещё 2 года назад отечественный цветочный рынок переживал серьезный кризис: до 90% растений были импортные, а затраты на их приобретение и доставку выросли в 1,5 раза из-за логистики через третьи страны.

Ранее кустовые горшечные розы селекции Kordana выращивались только в Ярославле — теперь и жителям Сибири доступны уникальные цветы по привлекательной цене. Также розы из Новосибирска планируется доставлять крупными партиями в любую точку страны.

— Для запуска нового направления в Новосибирске было реконструировано более 2,5 гектаров теплиц, — прокомментировал Иван Сорокин, директор тепличного комплекса «Новосибирский». — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня. Уже через три года, помимо горшечной розы, мы будем выпускать 2,5 млн орхидей.

Площадь всего оборудования вместе с роботизированными установками занимает 300 кв. м. На данный момент оборудование используется на 60% от заявленной мощности, что говорит о том, что объемы производства будут расти.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что овощная продукция ГК «Горкунов» представлена во многих точках продуктового ритейла и Новосибирска, и других городов России. Компания уже более 17 лет формирует продуктовую безопасность Новосибирской области, обеспечивая жителей огурцами, помидорами и зеленью, которые круглый год выращиваются в теплицах.

— Открытие флористического направления позволяет с помощью новых технологий создать благоприятную среду для предпринимательского сообщества, — говорит Гончаров.

Группа компаний «Горкунов» основана в 2006 году. На сегодняшний день в группу входят: тепличные комбинаты, флористические центры и рыбоводный завод. Продукция «Горкунов» представлена в большинстве сетевых и несетевых продуктовых магазинов на территории 247 городов России. В сентябре 2020 года в Сибири ГК реализовала проект по выращиванию роз в защищенном грунте. Ежегодно срезается порядка 60 000 стеблей чайно-гибридных сортов ведущих европейских селекционеров: SCHREURS, De Ruiter, Rosen Tantau, Lex Voorn, Dummen Orange. На сегодняшний день более 25 сортов роз поступают в магазины под торговой маркой «Горкунов». Производительная мощность в 2023 году составила 17 млн штук в год.