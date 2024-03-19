Рекламодателям

Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»

  • 19/03/2024, 17:24
Автор:
Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»
В год компания планирует выпускать до 3,5 млн горшечных роз.

На территории тепличного комбината «Новосибирский» запущен первый за Уралом роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana.

Автоматика позволила заменить ручной труд порядка 30 человек, повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%. Помимо этого, снизилось количество некондиционного цветка, улучшилось укоренение цветка, а его срок сократился с 14 дней до 10 дней.

— Группа компаний «Горкунов» продолжает расширять производство цветов. Сейчас в России 7 действующих комбината. В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа. Роботизированный комплекс будет осуществлять ежегодное производство 3-3,5 млн горшечных роз, — прокомментировал Борис Горкунов, основатель и руководитель группы компаний «Горкунов». — Откликнувшись на требования рынка, мы сформировали культуру импортозамещения в цветочной отрасли в России и смогли существенно снизить цены на цветочном рынке, что позволило сделать более доступным традиционный вид подарка.

Ещё 2 года назад отечественный цветочный рынок переживал серьезный кризис: до 90% растений были импортные, а затраты на их приобретение и доставку выросли в 1,5 раза из-за логистики через третьи страны.

Ранее кустовые горшечные розы селекции Kordana выращивались только в Ярославле — теперь и жителям Сибири доступны уникальные цветы по привлекательной цене. Также розы из Новосибирска планируется доставлять крупными партиями в любую точку страны.

— Для запуска нового направления в Новосибирске было реконструировано более 2,5 гектаров теплиц, — прокомментировал Иван Сорокин, директор тепличного комплекса «Новосибирский». — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня. Уже через три года, помимо горшечной розы, мы будем выпускать 2,5 млн орхидей.

Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»

Площадь всего оборудования вместе с роботизированными установками занимает 300 кв. м. На данный момент оборудование используется на 60% от заявленной мощности, что говорит о том, что объемы производства будут расти.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что овощная продукция ГК «Горкунов» представлена во многих точках продуктового ритейла и Новосибирска, и других городов России. Компания уже более 17 лет формирует продуктовую безопасность Новосибирской области, обеспечивая жителей огурцами, помидорами и зеленью, которые круглый год выращиваются в теплицах.

— Открытие флористического направления позволяет с помощью новых технологий создать благоприятную среду для предпринимательского сообщества, — говорит Гончаров.

Группа компаний «Горкунов» основана в 2006 году. На сегодняшний день в группу входят: тепличные комбинаты, флористические центры и рыбоводный завод. Продукция «Горкунов» представлена в большинстве сетевых и несетевых продуктовых магазинов на территории 247 городов России. В сентябре 2020 года в Сибири ГК реализовала проект по выращиванию роз в защищенном грунте. Ежегодно срезается порядка 60 000 стеблей чайно-гибридных сортов ведущих европейских селекционеров: SCHREURS, De Ruiter, Rosen Tantau, Lex Voorn, Dummen Orange. На сегодняшний день более 25 сортов роз поступают в магазины под торговой маркой «Горкунов». Производительная мощность в 2023 году составила 17 млн штук в год.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Горкунов», автор фото: Дмитрий Варламов

1 926

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тепличный комбинат инвестиции Горшечные розы


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Медалью Жукова награжден боец из Новосибирска
11/03/24 17:26
Компания из Бердска поставила на СВО более 100 дронов
9/03/24 9:55
«Погиб, как воин»: пес по кличке Балбес отдал жизнь, защищая бойцов от дрона в зоне СВО
6/03/24 13:25

Заключение Главгосэкспертизы по метро «Спортивная» в Новосибирске ждут к июню

Депутаты уже не верят, что станцию сдадут в этом году.
Читать далее >>

Пятилетнему Мише нужна финансовая помощь для курсовой реабилитации

«Русфонд» собирает средства для восстановления ребенка с редким генетическим заболеванием.
Читать далее >>

Наиболее активно на выборах президента в Новосибирске голосовал Центральный район

В среднем по городу явка составила рекордные за 20 лет 56,33%.
Читать далее >>

Власть и бизнес «сверили часы» в Новосибирске

Предприниматели Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» встретились с губернатором региона Андреем Травниковым.
Читать далее >>

Вице-губернатор НСО может принять участие в конкурсе по выборам мэра Новосибирска

По информации источников Infopro54, сегодня Максим Кудрявцев принес документы в конкурсную комиссию.
Читать далее >>

Дмитрий Лукашев подал документы на конкурс по выборам мэра Новосибирска

Он стал десятым претендентом на пост градоначальника.
Читать далее >>

Проверки дамб на водоемах перед паводком начались в Новосибирской области

Запасы снега в регионе превышают климатическую норму до 70%.
Читать далее >>

Пост мэра привлекает бизнесменов Новосибирска

Еще два предпринимателя подали документы на конкурс по выборам мэра города.
Читать далее >>

В Академгородке построят многофункциональный молодежный спортивный центр

В него войдут кампус, термальный комплекс, научный и медицинский кластер.
Читать далее >>

Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

В списке кандидатов уже 7 человек.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева: Личная инфляция может отличаться от общерыночной

Это связано с особенностями формирования потребительской корзины у каждого человека.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мигранта, который угрожал на дороге жительнице Новосибирска, наказали полицейские
19/03/24 20:16
Общество Право&Порядок
«Отдал мошенникам 3 миллиона»: задержан житель Новосибирска, устроивший фейерверк в офисе банка
19/03/24 19:49
Общество Происшествия
Счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск арестованы по определению суда
19/03/24 19:04
Бизнес Власть
Грузовикам запретят въезд на Октябрьский мост Новосибирска
19/03/24 18:13
Бизнес Власть Город
«В деревне стали пропадать люди»: убийцу отца двоих детей нашли по видео с камер под Новосибирском
19/03/24 18:08
Право&Порядок
Весеннее ограничение движения большегрузов вводится в Новосибирской области
19/03/24 17:32
Транспорт
«Срочно покиньте здание!»: хулиган, устроивший фейерверк в банке Новосибирска, попал на видео
19/03/24 17:25
Происшествия
Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»
19/03/24 17:24
Бизнес
По Пушкинской карте работают 213 организаций культуры в Новосибирской области
19/03/24 17:10
Культура Общество
Ему нет аналогов в мире: Валерий Фальков призвал новосибирцев гордиться оборудованием СКИФ местного производства
19/03/24 16:53
Власть Наука
В число 100 лучших в России не попал ни один ресторан Новосибирска
19/03/24 16:25
Бизнес Общество
Взрывы прогремели в отделении банка в Новосибирске
19/03/24 16:10
Происшествия
«Ночью до - 20 градусов»: синоптики рассказали правду о погоде на апрель в Новосибирской области
19/03/24 15:34
Общество
С начала года на железной дороге травмированы двое подростков
19/03/24 15:33
Общество Транспорт
Полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в Новосибирске
19/03/24 15:26
Право&Порядок
Новосибирская ТЭЦ-2 подготовит проект повышения безопасности топливоподачи
19/03/24 15:25
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Сценарии дистанционного управления светофорами в пробках тестируют в Новосибирске
19/03/24 15:22
Город Общество Транспорт
Капремонт важной автодороги за ₽394 млн проведут в Новосибирской области
19/03/24 14:58
Транспорт
В Новосибирске нашли 57 мест концентрации ДТП
19/03/24 14:10
Общество
Медаль «За отвагу» получил работник новосибирского метро в зоне СВО
19/03/24 13:34
Город
Популярное
В России получили потомство от клонированной коровы
18/03/24 12:35
Социальные пенсии повысят на 7,5% с 1 апреля
7/03/24 15:04
Мошенники создают поддельные «кружочки» в Telegram
6/03/24 13:57
Сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей
6/03/24 12:06
«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии
6/03/24 10:48
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Новости компаний
Отзыв Центробанком лицензии у Qiwi: что будет с деньгами вкладчиков
14/03/24 18:10
Банк Уралсиб в Новосибирске выступил партнером бизнес-завтраков в Центральной городской библиотеке
14/03/24 10:18
Сбер провел урок бизнеса для студентов НГУ
13/03/24 17:08
Незаконное размещение оптического кабеля на опорах ЛЭП может привести к авариям
13/03/24 9:00
Какую карту выбрать для оплаты в маркетлейсах, супермаркетах и за ЖКХ
12/03/24 9:00
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска