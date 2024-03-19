Продюсер фильма «Суворовец 1944» рассказал о съемках под Новосибирском

Весной в российских кинотеатрах выйдет в прокат патриотический фильм «Суворовец 1944», съемки которого прошли в Колыванском районе Новосибирской области. Картина расскажет о жизни людей в военные годы в тылу.

Главный герой — сын председателя колхоза, 13-летний Вовка Куликов, который закончил Суворовское училище и вернулся в родную сибирскую деревню. Мальчик узнает, что пока отец воюет на фронте, в деревне объявилась банда грабителей, которая терроризирует местных жителей. Юный сибиряк встает на защиту своей маленькой родины и негласно объявляет войну бандитам.

— Вовка Куликов — это собирательный образ, отражающий патриотический дух того времени. Мы прочли несколько книг сибирских авторов о том периоде, а режиссер рассказал о своем предке, который был суворовцем, — поделился продюсер фильма Денис Вязников с «АиФ-Новосибирск».

По словам собеседника, во время съемок в Колыванском районе съемочная группа столкнулась с некоторыми бытовыми трудностями.

— Много приходилось снимать на природе, в поле. Для освещения нужен был генератор. Но во главе угла стояла творческая идея, поэтому результат настолько хороший, — пояснил Вязников.

Продюсер считает, что не смотря на то, что в в фильме поднимаются тяжелые взрослые темы, их нужно показывать детям и подросткам.

— Надеемся, что юные зрители пропустят через себя все переживания главного героя, поймут, насколько одна смерть является трагедией. В «Суворовце» подчеркивается важность жизни каждого человека, — добавил продюсер.

Собеседник отметил, что авторам фильма, в первую очередь, хотелось снять именно сибиряков. Поэтому в съемках участвовали актеры новосибирских театров.

— Они профессионально передали задуманный образ, поэтому все герои такие «живые», — подытожил Денис Вязников.

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