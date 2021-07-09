Группа «ВИС» провела «закрытый показ» четвертого моста для депутатов

Закрытая встреча, которая сегодня прошла на площадке четвертого моста, была инициирована депутатами горсовета Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС». После обхода территории депутаты смогли задать руководству строительного дивизиона группы «ВИС» вопросы, в том числе те, которые в последнее время обсуждаются не только в городском совете, но и в новосибирских средствах массовой информации.

— Документ расцениваю как издевательство, — заявил депутат.

Как отметили в компании, большинство этих вопросов озвучил Александр Бурмистров, который ранее направлял серию вопросов, в частности по используемым при сооружении инженерных коммуникаций трубам. Кстати, вчера на своей странице в соцсети Facebook Бурмистров сообщил, что письмо первого заместителя гендиректора ООО «Производственная фирма «ВИС» с приглашением на встречу пришло по внутренней WhatsApp рассылке горсовета.

Он привел цитаты письма, поступившего в горсовет, где отмечается, что «комментарии по обозначенным в приложении к Вашему письму вопросам, в том случае если такие комментарии потребуются в дополнение к ответу на Ваш запрос со стороны Концедента, могут быть представлены с учетом положения Концессионного соглашения по разглашению информации по проекту».

— Если кто не совсем адаптирован к пониманию канцелярского языка бюрократов, могу перевести на человеческий. Для подготовки круглого стола я направил в комиссию по горхозяйству больше десятка предметных и фактурных вопросов. Комиссия вопросы направила в Министерство транспорта, концессионеру и другим адресатам. И вот теперь вместо содержательного ответа узнаем, что концессионер может отвечать только в дополнение к какому-то другому ответу и не по существу, а с учетом своих зафиксированных при подписании соглашения прав по неразглашению информации, — пишет Бурмистров. — Большая часть денег в проекте платного моста из бюджета, однако частные инвестиции формально тоже есть, и появляется вот такая логика. Надежды на добровольные и содержательные ответы почти нет, придется внимательнее изучать соответствующий раздел концессионного соглашения и его соответствие федеральному законодательству.

При этом депутат процитировал еще один абзац письма о «закрытости» встречи. В Группе «ВИС» попросили «в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ужесточением мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией предусмотреть оптимальный состав участников встречи, а также провести ее без участия средств массовой информации». Освещение мероприятия компания предложила ограничить выпуском официальных пресс-релизов.

— Напомню, на сессии горсовета еще в позапрошлом месяце на мои вопросы отвечать отказались, ссылаясь, что уместнее отвечать на отдельном мероприятии, на круглом столе. Вместо него теперь для галочки проводится закрытое мероприятие. А вопросов становится все больше. И на эти вопросы в любом случае должны быть получены ответы, — написал депутат 8 июля в Facebook.

— Говорить о замене каких-либо материалов, в том числе труб, некорректно. Российским законодательством запрещено указывать конкретного производителя в проекте. Указываются лишь технические характеристики, марка, либо ее аналоги. Используемая при прокладке ливневого коллектора труба турецкого производителя абсолютно идентична той, которая указывается в качестве проектной. У них один и тот же ГОСТ, а технические характеристики у турецкой трубы значительно выше, что подтверждено заключениями экспертных организаций и проектировщиков, — обозначил позицию холдинга во время встречи с депутатами горсовета генеральный директор строительного дивизиона Группы «ВИС» Руслан Семенов.

Приглашающая сторона, как и предлагала в письме горсовету, отчиталась о визите депутатов на площадку, в том числе прокомментировала ранее прозвучавшие претензии про замену материалов и просадку грунта на площади Труда.

В компании пояснили, что при работах по устройству ливневого коллектора строители столкнулись со сложностями, связанными с повышенным обводнением грунтов, что при проходке вызвало просадку грунта. С учетом этого дальнейшие работы были скорректированы и следующие проходки прошли без отклонений от нормативов. Сегодня проведено математическое моделирование и выработано техническое решение по исправлению ситуации с просадкой, оно передается на утверждение концеденту. Если это решение будет согласовано, то до конца года основные работы на площади Труда можно будет завершить.

Генеральный директор производственной фирмы «ВИС» предложил Александру Бурмистрову сформулировать все свои вопросы, привести доводы имеющихся у него экспертных мнений, назвав этих экспертов, и перевести диалог по поводу используемых труб в профессиональный формат. На все профессиональные вопросы компания обещала дать ответы по существу с приложением заключений экспертиз и проектировщиков.

Отвечая на вопросы других депутатов, Руслан Семенов также подчеркнул, что подписанное концессионное соглашение не предусматривает увеличения стоимости строительства моста.