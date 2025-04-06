По рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть

При получении кредита по семейной ипотеке сроком на 25 лет суммарная переплата за весь период кредитования составит 93%. Таким образом, за 25 лет заемщик выплачивает стоимость двух квартир. Об этом сообщил аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— С учетом растущих цен на недвижимость и высоких арендных ставок семейная ипотека — вполне выгодная сделка, — уверен эксперт.

Что касается рыночной ипотеки, то, по словам аналитика, даже после снижения ставок, которое началось в марте 2025 года, получение такого кредита сейчас экономически бессмысленно, так как заемщик при покупке новостройки или вторички переплатит от 536% до 568%, то есть фактически заплатит более чем за 6 квартир. При строительстве жилого дома — от 571% до 585%.

— К этому нужно добавить и сумму основного кредита. С учетом того, что цены на недвижимость будут расти, как минимум, медленнее ставок по депозитам, ипотека пока экономически бессмысленна, — констатировал Николаев.

По данным РИА «Рейтинг», в 2020 году среднестатистический житель Сибири мог приобрести в новостройке Новосибирска на годовую заработную плату 5,1 м2. В 2024 году — 4,8 квадрата, и если отнять фиксированные траты, то на квартиру в новостройке площадью 60 квадратов придётся копить 19 лет и 2 месяца.

Средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска на 30 марта составляла 156 900 руб, в пригороде — 127 300 руб.

Ранее редакция сообщала о том, что семейную ипотеку на вторичку начали предоставлять давать в 11 городах Новосибирской области.