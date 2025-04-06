Рекламодателям

По рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть

  • 06/04/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
По рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть
По семейной ипотеке «всего» за две

При получении кредита по семейной ипотеке сроком на 25 лет суммарная переплата за весь период кредитования составит 93%. Таким образом, за 25 лет заемщик выплачивает стоимость двух квартир. Об этом сообщил аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— С учетом растущих цен на недвижимость и высоких арендных ставок семейная ипотека —  вполне выгодная сделка, — уверен эксперт.

Что касается рыночной ипотеки, то, по словам аналитика, даже после снижения ставок, которое началось в марте 2025 года, получение такого кредита сейчас экономически бессмысленно, так как заемщик при покупке новостройки или вторички переплатит от  536% до 568%, то есть фактически заплатит более чем за 6 квартир. При строительстве жилого дома — от 571% до  585%.

— К этому нужно добавить и сумму основного кредита. С учетом того, что цены на недвижимость будут расти, как минимум, медленнее ставок по депозитам, ипотека пока экономически бессмысленна, — констатировал Николаев.

По данным РИА «Рейтинг», в 2020 году среднестатистический житель Сибири мог приобрести в новостройке Новосибирска на годовую заработную плату 5,1 м2.  В  2024 году — 4,8 квадрата, и если отнять фиксированные траты, то на квартиру в новостройке площадью 60 квадратов придётся копить 19 лет и 2 месяца.

Средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска на 30 марта составляла 156 900 руб, в пригороде — 127 300 руб.

Ранее редакция сообщала о том, что семейную ипотеку на вторичку начали предоставлять давать в 11 городах Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

287

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области стартовал весенний сезон охоты на уток
6/04/25 16:30
Общество
В экопромышленном парке под Новосибирском остались двое резидентов
6/04/25 15:30
Бизнес Переработка Экология
По рыночной ипотеке новосибирцы возьмут одну квартиру, а заплатят за шесть
6/04/25 14:30
Недвижимость Общество
Зарплаты новосибирцев не хватит на три фиксированных набора продуктов и услуг
6/04/25 13:30
Общество
Трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр
6/04/25 12:30
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области закончился срок соглашения о стабилизации цен на масло
6/04/25 11:30
Бизнес Общество
На Связистов в Новосибирске введут реверсивное движение трамваев
6/04/25 10:30
Власть Город Транспорт
В новосибирском Толмачево изменилась навигация для пассажиров международных рейсов
6/04/25 9:30
Транспорт Туризм
Новосибирский депутат Аксененко предложил лицензировать риелторов
5/04/25 18:30
Власть Недвижимость
Памп-трек и фестивальная поляна появятся в сквере на Демакова в Новосибирске
5/04/25 17:30
Власть Город Общество
Изменения в инвестиционный режим для автопрома будут готовы до конца апреля
5/04/25 16:30
Сеть «Крошка картошка» планирует вернуться в Новосибирск
5/04/25 15:29
Бизнес
Минстрой снизил среднюю цену «квадрата» жилья в Новосибирской области
5/04/25 14:30
Недвижимость
Более 2500 новосибирцев высказались по поводу использования Бионорда
5/04/25 13:30
Бизнес Власть Город
Топ-5 самых подешевевших автомобилей в Новосибирске за март
5/04/25 12:30
Мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы
5/04/25 11:00
Власть Город Транспорт
На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей
5/04/25 10:30
Бизнес Власть
Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева
5/04/25 9:29
Культура
В ночь на 5 апреля Новосибирск накроет сильный порывистый ветер
4/04/25 18:30
Общество
Схема движения у четвертого моста на правом берегу изменится в Новосибирске
4/04/25 18:00
Общество
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска