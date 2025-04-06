Зарплаты новосибирцев не хватит на три фиксированных набора продуктов и услуг

Новосибирская область оказалась на 34 месте в рейтинге зарплат, подготовленном РИА Новости. Средняя зарплата в средних и малых городах региона в 2024 году составляла 64 тысячи рублей. За год она выросла на 23,1%. По оценке аналитиков рейтинга, средней зарплаты в провинции региона хватает, чтобы приобрести 2,8 фиксированных набора товаров и услуг.

Для сравнения, в Иркутской области средняя зарплата в 2024 году составила 83 тысячи рублей, ее хватает на приобретение 3,92 наборов товаров и услуг. В Кемеровской области — 70,3 тысячи рублей (3,49 набора), в Красноярском крае — 77,7 тысяч (3,34), в Томской области 69,9 тысяч (3,26).

Напомним, по данным Новосибирскстата, в январе 2025 года в регионе стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека составила почти 7,4 тысячи рублей. В структуре корзины преобладают хлеб и макароны, занимающие 27%. Молочные продукты составляют более 20%, мясо и мясопродукты — 17%, овощи и фрукты — почти 18%, рыба — почти 5%, яйца — 2,5%, чай, соль и специи — 2%, сахар и кондитерские изделия — 2%.

В июле в Новосибирской области ожидается повышение тарифов ЖКХ на 12%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что личная инфляция может отличаться от общерыночной.