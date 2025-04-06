В экопромышленном парке под Новосибирском остались двое резидентов

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планируется до конца 2025 года. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО).

— В настоящее время завершается строительство здания научно-технического центра и внутриплощадочной инфраструктуры (контрольно-пропускного пункта, внутриплощадочных сетей, площадок и сооружений обеспечивающих функционирование внутриплощадочных сетей), — отметили в компании.

Кроме того, по данным, полученным редакцией, на территории экопромышленного парка зарегистрированы 2 резидента: ООО «Сибирское стекло» и ООО «Альтаир Лаб» (потенциальный резидент).

ООО «Сибирское стекло» планирует создать в парке производство по переработке стеклобоя.

ООО «Альтаир Лаб» — комплекс по производству изделий из отходов полимеров.

— В настоящее время управляющей компанией по созданию экопромышленных парков ООО «Экоцифра» осуществляется работа по формированию пула потенциальных резидентов для дальнейшей работы и развития экопромышленного парка, — подчеркнули в ППК «РЭО».

Напомним, первоначально ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планировался в ноябре 2024 года. На совете по инвестициям в августе 2022 года директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский при презентации проекта называл 5 резидентов, которые на тот момент были готовы создать в общей сложности 8 производств на территории парка: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Шияновский говорил, что компании готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год. Названные Олегом Шияновским компании-резиденты связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология Сибири». В 2025 году «Тайгер-Сибирь» ушла с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске и сократила объем переработки вторсырья на своих предприятиях.

В апреле 2024 года в число резидентов экопромышленного парка входили три компании: ООО «Сибирское стекло», ООО «Союз НСК» и ООО ГК «СибБиоГаз».

В 2022 году создание парка оценивалось в 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что для экопромышленного парка под Новосибирском подтягивают сети.