По Софийской закроют движение, а ремонт по улице Иванова проверит мэр

С 6 июня по 8 июня будет закрыт проезд по улице Софийской в районе здание №1. Перекрытие связано с проведением МУП «Энергия» работ по устранению провала дорожного покрытия. Отмечается, что автобусы № 23,45, 45к, 77л,48 и 43 изменят свои маршруты следования в связи с устранением провала.

7 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверит ход ремонтных работ автомагистрали в Советском районе Новосибирска на ул. Иванова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Участок дороги протяженностью два километра от ул. Героев Труда до ул. Российской и от ул. Иванова, 53 до границы города отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступает ООО «Дорсиб плюс». Компания должна исправить продольный и поперечный профиль покрытия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет ремонт мостов.