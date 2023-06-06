Новосибирцы разрабатывают материал для авторезины для арктических регионов

— В рамках работы с правительством РФ под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра промышленности Дениса Мантурова на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана мы работаем над проектом «Перспективные материалы и цифровое материаловедение». Там очень большой спектр проектов, связанных с разработкой материалов с достаточно экстремальными свойствами, — рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО «Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения» (резидент Академпарка) Антон Рязанцев.

Под крылом новосибирской компании, в частности, находится линейка материалов с применением одностенных углеродных нанотрубок для получения тех свойств материалов, которых у них раньше не было, связанных с прочностью, электропроводностью и т.д.

— Например, это резина для арктического применения, то есть очень холодного климата. Линейка огнезащитных материалов, детали газовых турбин, то есть то, что нужно промышленности и связано с цифровым материаловедением, — перечисляет Антон Рязанцев. — Сейчас в компании разработан прототип данных нанотрубок, начинается проект по масштабированию производства, и параллельно разворачивается работа с партнерами по внедрению данных нанотрубок в материалы.

По его оценке, первые образцы материалов с использованием одностенных нанотрубок появятся во второй половине 2024 года. Тогда же совместно с промышленными партнерами компания планирует запустить эти разработки в промышленное производство.

Ранее тему использования нанотрубок активно продвигала новосибирская компания OCSiAl.