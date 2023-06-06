«Ашан» сообщил об утечке данных клиентов сети

Сегодня утром в Telegram-канале «Утечки информации» появилась информация о том, что в открытый доступ попали данные, принадлежащие предположительно клиентам торговых сетей «Ашан» и «Твой дом».
В настоящее время служба безопасности ритейлера «Ашан» ее подтвердила.
— Мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки, — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы торговой сети.
Отмечается, что случившимся заинтересовались в Роскомнадзоре.
При этом ритейлер не сообщает никаких подробностей о количестве покупателей, чьи личные данные оказались в открытом доступе.
В торговой сети «Твой дом» информацию об утечке данных своих клиентов пока не подтвердили.
Ранее редакция сообщала, что сервис «Яндекс-еда» заявил об утечке базы данных клиентов.
Фото: ru.freepik.com — dilokastudio
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