«Техника стоит, все вокруг мертвое»: депутат раскритиковал темпы работ на винаповском мосту

— Недавно был в Кировском районе, и дорога до Морского у меня заняла 2 часа 40 минут. Обратите внимание на организацию работ на винаповском мосту. То, что я увидел: дорога перекрыта, техника стоит, рабочие курят — все вокруг мертвое, а люди стоят в пробках, — обратился председатель транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко к заместителю начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальнику управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергею Эпову в ходе круглого стола, посвященного проблеме проезда большегрузов через дамбу ГЭС.

— Меня интересует, правильно ли определены сроки работ на объектах, если люди с такой расхлябанностью и хладнокровием относятся к их выполнению? — поинтересовался Ильенко у чиновника мэрии.

Напомним, в этом году мэрия Новосибирска в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги ведет ремонт 6 мостов города. В том числе двух, которые расположены на дорогах, связывающих спальные районы, а также дачные, загородные поселки с Новосибирском. Ремонт идет на винаповском мосту и на мосту по ул Сибиряков Гвардейцев. Как ранее сообщали в муниципалитете, работы должны быть завершены к концу дорожно-ремонтного сезона. При этом на Сибиряков-Гвардейцев также идет ремонт трамвайных путей, а на Северо- Чемском жилмассиве сузили в два раза улицу Комсомольскую в связи с ремонтом теплотрассы. Как результат, жители Северо-Чемского, Южно-Чемского, Затулинского жилмассивов, Краснообска и ОбьГЭСа встали в гигантские пробки.

Напомним, на ремонт Винаповского моста по программе БКАД будет направлено 189 млн рублей. На ремонт моста через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев — 129 млн рублей. Напомним, летом через эти дороги проходит «вылетной» поток машин, которые выезжают из города на дачи, на море и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что этим летом в левобережной части Новосибирска ожидаются большие пробки.