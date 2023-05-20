«Техника стоит, все вокруг мертвое»: депутат раскритиковал темпы работ на винаповском мосту

— Недавно был в Кировском районе, и дорога до Морского у меня заняла 2 часа 40 минут. Обратите внимание на организацию работ на винаповском мосту. То, что я увидел: дорога перекрыта, техника стоит, рабочие курят — все вокруг мертвое, а люди стоят в пробках, — обратился председатель транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко к заместителю начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальнику управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергею Эпову в ходе круглого стола, посвященного проблеме проезда большегрузов через дамбу ГЭС.
— Меня интересует, правильно ли определены сроки работ на объектах, если люди с такой расхлябанностью и хладнокровием относятся к их выполнению? — поинтересовался Ильенко у чиновника мэрии.
Напомним, на ремонт Винаповского моста по программе БКАД будет направлено 189 млн рублей. На ремонт моста через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев — 129 млн рублей. Напомним, летом через эти дороги проходит «вылетной» поток машин, которые выезжают из города на дачи, на море и т.д.
Ранее редакция сообщала о том, что этим летом в левобережной части Новосибирска ожидаются большие пробки.
Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска Анатолия Локтя
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