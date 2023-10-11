53 служебные квартиры не сдали в НСО из-за нехватки строителей

Минстрой Новосибирской области предложил перенести 198 млн рублей из программы строительства служебного жилья с 2023 на 2024 год, так как муниципальные образования не успевают освоить эти деньги. Речь идет о строительстве 53 служебных квартир. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. По его словам, задержка строительства объектов зафиксирована в Баганском, Барабинском, Татарском и Чистоозерном районах. Речь идет о домах на 9-13 квартир.

— Почему эти деньги не освоены? Еще впереди целый квартал, а вы уже говорите о переносе? — поинтересовался зампредседателя комитета Дмитрий Козловский. — За этими цифрами стоят люди: врачи, учителя, которые работают в районах и ждут жилье.

— Если такая возможность есть, то мы покупаем готовое жилье. Но в большинстве муниципальных образований региона строительство жилья вообще не ведется, то есть квартир физически нет, именно поэтому мы стали строить сами, — говорит министр. — Мы переносим около 25% от общего ввода квартир, запланированного на 2023 год. В основном из-за местных условий: в отдаленных районах сложно найти строительные бригады, стройматериалы приходится возить из Новосибирска.

Министр пояснил, что решение принято на основании информации, полученной от муниципалитетов, которые сообщили, что не успевают в прописанные сроки ввести дома со служебным жильем в эксплуатацию.

Председатель комитета Олег Подойма поинтересовался, с чем связан дефицит строителей на социальных объектах:

— По информации моих коллег, в соседних регионах для новосибирских застройщиков создают максимально удобный инвестиционный климат. Вы не видите в этом проблем? Это не затягивает решение проблемы с обеспечением региона служебным жильем?

Колмаков напомнил, что пока Новосибирская область лидирует в округе по объемам строительства служебного жилья и другие регионы Сибири перенимают у новосибирцев опыт по этой программе.

— Пока у меня есть сведения о двух крупных новосибирских подрядчиках, которые пытаются выйти на новые рынки — в соседние регионы. Но на строительство служебного жилья в основном выходят небольшие строительные фирмы. Кроме того, в западных районах области на конкурсы нередко заявляются омичи, так что проблемы с переманиванием я особой не вижу, — резюмировал министр.

Напомним, в начале октября губернатор Новосибирской области поручил правительству региона посмотреть информацию по исполнению подрядчиками контрактов в 2023 году и сделать выводы, чтобы к следующим конкурсам подрядчики «не мучились от чрезмерного объема работ и денег».

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство (приобретение) служебного жилья в 2023 год в бюджете Новосибирской области предусмотрены более 891 млн рублей (всего 219 служебных квартир).