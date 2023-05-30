Победитель аукциона выиграл право инвестировать в площадку регионального значения

Победитель аукциона выиграл право инвестировать в территорию регионального значения площадью 67 тысяч кв. метров. Речь идет об участке в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах. Больших затрат потребует выкуп 65 домов частного сектора и благоустройство обводненного карьера «Верховое».

Департамент строительства и архитектуры сообщает: решение о комплексном развитии этой площадки было принято мэрией Новосибирска в 2020 году (постановление от 25.05.2020 № 1649 в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, действовавшими до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ).

Было принято решение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии. Провести аукцион планировалось в декабре 2022 года. Но в связи с судебными разбирательствами в отношении этой территории проведение аукциона пришлось отложить.

По завершении судебных процедур 17 апреля 2023 года был объявлен аукцион на право комплексного развитии территории. Начальная цена установлена на основании отчета об оценке объекта, выполненного независимой оценочной компанией, имеющей соответствующую квалификацию и членство в СРО оценщиков, в размере 58 075 000 рублей.

В мэрию Новосибирска поступило четыре заявки. В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе было допущено только два участника. Другие два участника не были допущены к участию в аукционе на основании п. 3 ч.14 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»), а именно из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

По результатам аукциона победителем признано ООО «Комфорт», предложившее наибольшую цену за предмет аукциона в размере 60 075 000 рублей.

В рамках реализации договора о комплексном развитии территории планируется расселение индивидуального жилого сектора в количестве 65 домовладений, выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, и благоустройство обводненного карьера «Верховое». Объем инвестиционных вложений только в благоустройство обводненного карьера составит около 100 млн рублей.

В соответствии с существенными условиями договора о комплексном развитии территории приступить к строительству новых жилых домов застройщик сможет только после расселения и сноса индивидуальных жилых домов и выполнения мероприятий по благоустройству обводненного карьера, срок реализации которых установлен до 30 декабря 2027 года. Общий срок реализации договора – 10 лет с момента его заключения.