Коммерческая компания пойдёт под суд за гибель рабочего на стройке в центре Новосибирска

В Центральный районный суд Новосибирска направлены материалы уголовного дела по факту гибели рабочего на стройплощадке при возведении жилого дома в центре Новосибирска в августе прошлого года. По версии следствия, производитель работ не обеспечил соответствующие необходимые нормы безопасности для сотрудника. Каменщик работал без необходимого для определённой высоты страховочного оборудования. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области и областном Следственном управлении СК.

— В дневное время работник находился на кровле здания в непосредственной близости от технического проема, предназначенного для обслуживания лифтовой кабины, где произошло падение в шахту с высоты более 50 метров, — рассказывают Следственном управлении СК по Новосибирской области. — От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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