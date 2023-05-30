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Метро МиР оспаривает аукцион по строительству водозаборной станции в Бердске

  • 30/05/2023, 17:48
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«Метро МиР» оспаривает аукцион по строительству водозаборной станции в Бердске
Компанию не допустили до участия в тендере.

Муниципальное предприятие города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») подало жалобу в региональное УФАС на организатора торгов по подготовке проектной документации и строительству водозаборных сооружений г. Бердска — насосной станции первого подъема, говорится на сайте госзакупок. Компания пытается доказать, что ее заявка была незаконно отклонена от участия в аукционе и указывает на нарушение комиссией требований к содержанию протокола рассмотрения и оценки определения поставщика

— В протоколе отсутствует обоснование решения комиссии о несоответствии заявки участника закупки, — говорится в жалобе.

В связи с чем, компания просит отменить протокол оценки заявок и протокол подведения итогов определения поставщика. Жалоба будет рассмотрена 1 июня (согласно конкурсной документации, подрядчик должен был приступить к работам 5 июня).

Водозаборные сооружения в Бердске

Аукцион по строительству водозаборных сооружений в Бердске не состоялся

Следует отметить, что помимо МП «Метро МиР» от участия в аукционе было отказано еще трем заявителям. В протоколе итогов определения поставщика, победителем аукциона признано ООО «Тандем» (Ульяновская область), которое готово выполнить работы за начальную цену (610 млн рублей). На данный момент подписание договора приостановлено.

Это уже не первая попытка найти подрядчика на проектирование и строительство водозаборной станции. Первый аукцион, объявленный в конце марта 2023 года, признан несостоявшимся, так как единственная заявка была признана не соответствующей требованиям к содержанию и составу заявки.

Ранее редакция сообщала, что под строительство объекта выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25,2 тыс. кв.м. Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Завершить строительство необходимо до 30 ноября 2024 года. Источники финансирования строительства объекта: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

По данным Seldon Basis, ООО «Тандем» образовано в 2013 году в городе Ульяновске. УК— 11 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем и руководителем компании является Эдуард Фахрудинов. В активе компании 100 контрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (основной заказчик).

МП «Метро МиР» создано в декабре 1993 года в Новосибирске. УК — 510,26 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Учредителем компании является мэрия города Новосибирска. Является соучредителем двух компаний (ООО «ММК» и ООО «Спецтрансстрой»). Директор — Александр Мысик. Компания участвовала в 785 судопроизводствах, из них в 439 выступала в качестве истца, в 266 — в качестве ответчика. Подписала 838 контрактов в качестве поставщика, 1522 контракта в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «ГЦОДД» (основной заказчик) и ЗАО «СМУ-2 ТО-27» (основной поставщик). Напомним, муниципальное предприятие «Метро МиР» возводит инфраструктуру рядом с ледовой ареной в Новосибирске. В отношении руководителя компании возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее редакция рассказывала, что антимонопольщики нашли нарушение в закупке медицинских изделий.

Фото: freepik.com, fanjianhua

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Метро МиР водозаборная станция


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