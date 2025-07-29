Победителей конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» определит экспертное жюри

Важный и ответственный этап в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – сформирован состав судейской коллегии главного медиасоревнования Сибири. Традиционно в число экспертов вошли лидеры общественного мнения, профессионалы медиаиндустрии, руководители компаний-партнёров проекта и представители органов власти регионов Сибирского федерального округа в сфере информационной политики.

В 2006 году конкурс был тепло принят медиасообществом и вот уже много лет вносит заметный вклад в развитие сибирской журналистики, поддерживает молодых начинающих авторов и даёт шанс проявить себя признанным мастерам слова. Вне всякого сомнения, успех проекта и яркий творческий путь его участников были бы невозможны без привлечения в качестве членов жюри опытных специалистов, чьи исключительная судейская компетентность и независимость при оценивании работ неоспоримы.

В 2025-м, юбилейном году для «Сибирь.ПРО», особенно важно отметить искреннюю вовлечённость в текущую жизнь проекта действующих экспертов и поблагодарить за проделанную работу членов жюри, включённых в судейский состав конкурса в разные годы. На протяжении многих лет ценным представляется сотрудничество с сенатором Российской Федерации Александром Карелиным, председателем Общественной палаты Новосибирской области, председателем Правления Новосибирской региональной общественной организации «Российское общество «Знание» Галиной Гридневой, президентом Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» Татьяной Алексеевой, председателем Совета Кемеровской региональной общественной организации «Кузбасский центр поддержки общественных инициатив» Ириной Рондик.

Среди членов жюри – надёжные партнёры проекта: вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачёв, вице-президент – директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, исполняющая обязанности директора по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Евгения Лобанова, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс» Пётр Пинтусов, начальник службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Ирина Шелудкова.

Работу в конкурсе продолжают председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников, генеральный директор волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Роман Станиславов. Кроме того, в состав жюри главного журналистского соревнования Сибири впервые вошли советник первого вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Дмитрий Грабилин, начальник управления по связям с общественностью Сибирского ГУ Банка России Дарья Адамович.

Своё мнение о работах конкурсантов выскажут представители медийной отрасли: заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов, директор ООО ИД «Сибирское слово» Никита Куриленко, директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в Новосибирске Антон Медведев, главный редактор газеты «Звезда Алтая» Сергей Адлыков, главный редактор газеты «Алтайдын Чолмоны» Светлана Триянова, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Алтай» Татьяна Кончева, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск» Ольга Ринчинова, исполняющий обязанности директора ФГУП ВГТРК ГТРК «Новосибирск» Александр Задорожный, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» Елена Моренис, генеральный директор АО «Омские Медиа» (12 канал) Артём Серов, директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова, директор Издательского дома «Регион», член Союза журналистов России, член Союза женщин России Ольга Пашаева, член Союза кинематографистов Российской Федерации Валентина Старокожева, директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина, директор бюро АО «РИС Интерфакс» в Новосибирской области Павел Шагиахметов, директор ГАУ РТ «ИД «Тывамедиагрупп» Надежда Сат, главный редактор Сетевого издания «Irk.ru» Светлана Павлова, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета Юлия Эмер, а также неоднократные победители проекта – главный редактор информационного портала «Черногорский рабочий» Валентина Корзунова, главный редактор телеканала ОТС Дмитрий Иванов.

Многолетнее сотрудничество с профессионалом медиаиндустрии – журналистом, доктором философских наук, профессором кафедры теории и практики журналистики Алтайского государственного университета Валентиной Мансуровой – является особенно значимым для «Сибирь.ПРО».

Активно участвуют в оценке конкурсных материалов представители органов власти субъектов Сибирского федерального округа: руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Ксения Калашникова, заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – начальник управления пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Мина Ахвердиева, помощник командующего Сибирским округом Росгвардии по взаимодействию со средствами массовой информации – начальник пресс-службы Дмитрий Болдырев, руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева, начальник департамента информационной политики Администрации Правительства Кузбасса Екатерина Дубкова, заместитель руководителя Аппарата Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия Ирина Емельянова, заместитель начальника департамента информационной политики Администрации Томской области – пресс-секретарь Губернатора Томской области Константин Карпачев, начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Оксана Константинова, начальник департамента информационной политики Администрации Главы Республики Тыва Алимаа Королёва, заместитель Министра внутренней политики Омской области – руководитель департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Ольга Колесник, начальник отдела пресс-службы Губернатора Новосибирской области Денис Моралёв, начальник Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике Елена Тетерятник. Постоянный член жюри «Сибирь.ПРО» с 2006 года Алексей Севостьянов – советник мэра ЗАТО Северск.

Тема юбилейного сезона проекта – «Большая Сибирь. Вклад в Победу». Премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе будет вручена в номинации «Сибирская гвардия», которая посвящена подвигам сибирских воинов и тружеников тыла, послевоенной трудовой и общественной деятельности ветеранов-фронтовиков. Также в рамках конкурса объявлены следующие номинации: «Наука и образование», «Экономика», «Демография», «Здоровье», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Свой дом», «АгроПРО», «Цифровая Сибирь», «ПРО КСО и благотворительность», «Герой нашего времени», «ПРО спорт», «ПРОфессия энергетик», «ПРОфессия железнодорожник», «ПРОдвижение территорий».

В этом году впервые открыты четыре номинации: «ПРО управление», «Сибирь ПРОмышленная», «ПРО технологии будущего» и «Мультимедиа ПРОект». «ПРО управление» приурочена к знаменательной дате – 25-летию со дня издания указа Президента России о создании института полпредов главы государства в федеральных округах. Помимо основных номинаций в проекте учреждена специальная премия «ПРОверенный источник» от информационного партнёра конкурса – агентства «Интерфакс» – для автора лучшей публикации на экономическую тематику. Специальный приз от агентства ТАСС вручат лидеру номинации «ПРОба пера». Также специальным партнёром конкурса АНО «Диалог Регионы» подготовлена спецпремия «Диалог ПРО» за лучший опыт по ведению соцсетей региональных и муниципальных медиахолдингов.