Победу в первенстве России по скалолазанию одержала жительница Новосибирска

Анастасия Зайкова из Новосибирска одержала победу в первенстве России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».

Как сообщает Управление физкультуры и спорта города Новосибирска в «Телеграме», жительница Новосибирска стала единственной, кто покорил все трассы. Две из них она преодолела с первой попытки, добравшись до топа, а две другие заставили ее потратить время и силы.

Зайкова заняла первое место на главном молодежном турнире в боулдеринге четвертый год подряд.

Отметим, что эти соревнования стали крупнейшим молодежным турниром в истории отечественного скалолазания. В течение шести дней за награды в ЛФК ЦСКА боролись более 1000 участников из 47 регионов России, а также Республики Беларусь, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

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