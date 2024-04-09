Победу в первенстве России по скалолазанию одержала жительница Новосибирска

Анастасия Зайкова из Новосибирска одержала победу в первенстве России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».
Как сообщает Управление физкультуры и спорта города Новосибирска в «Телеграме», жительница Новосибирска стала единственной, кто покорил все трассы. Две из них она преодолела с первой попытки, добравшись до топа, а две другие заставили ее потратить время и силы.
Зайкова заняла первое место на главном молодежном турнире в боулдеринге четвертый год подряд.
Отметим, что эти соревнования стали крупнейшим молодежным турниром в истории отечественного скалолазания. В течение шести дней за награды в ЛФК ЦСКА боролись более 1000 участников из 47 регионов России, а также Республики Беларусь, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский «Локомотив» выбыл из борьбы за медали волейбольной суперлиги.
Источник фото: / пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru