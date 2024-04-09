Более 4 тысяч единиц контрафактной одежды изъяли в торговом павильоне Новосибирска

В торговом павильоне Новосибирска таможенники изъяли 4,2 тысячи единиц одежды и головных уборов с признаками подделок. Факт продажи установлен во время рейда сотрудников Новосибирской таможни, УФСБ России по Новосибирской области и ГУ МВД.

— В торговом павильоне продавались маркированные логотипами известных брендов одежда и головные уборы с признаками кустарного производства. При этом документы, разрешающие пользование товарным знаком, у продавцов отсутствовали — рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Товары отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ведомстве добавили, что в 1 квартале 2024 года новосибирские таможенники выявили в торговых точках города более 4,6 тыс. контрафактных товаров, возбуждено пять уголовных дел. Чаще всего предприниматели торгуют поддельной одеждой, обувью, головными уборами и нижним бельем.

В 2023 году на внутреннем рынке Новосибирской области таможенники изъяли из торгового оборота 11,2 тыс. единиц контрафактной продукции.

В начале апреля на таможне в аэропорту Толмачево при проверке пассажиров рейса «Баку – Новосибирск» таможенники обнаружили в багаже прилетевших супругов партию одежды с бирками люксовых брендов: новые мужские и женские сорочки, брюки, юбки, обувь, жакеты и пальто известных зарубежных премиальных брендов общим весом 17 кг

Ранее редакция сообщала о том, что таможенники передали бинокли и наборы инструментов на нужды СВО.