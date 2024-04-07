Новосибирский «Локомотив» выбыл из борьбы за медали волейбольной суперлиги

Новосибирский «Локомотив» завершил выступление в плей-офф волейбольной суперлиги. Команда в четвертьфинале уступила «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 1:2. Игра проходила в Новосибирске.

Теперь «Локомотиву» предстоят встречи за 5-8 места. Первым соперником станет «Енисей» из Красноярска.

Напомним, что последние четыре года красно-зеленые неизменно занимали призовые места чемпионата России. В 2020 году новосибирцы впервые в истории стали чемпионами страны. Они получили золотые медали по итогам регулярного чемпионата (плей-офф был отменён из пандемии коронавируса).

В 2022 году «Локомотив» завоевал серебряные медали, проиграв в главном матче «Финала шести» московскому «Динамо». В 2021-м и 2023 году команда взяла «бронзу» – в матче с «Кузбассом» и в серии с «Зенитом» СПб соответственно.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирский «Локомотив» перешел болгарский волейболист Денис Карягин.