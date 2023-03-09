Побеждаем обиды грамотно: советы психотерапевта

Целая гамма эмоций, испытываемых при обиде, может в прямом смысле разрушать нас на физическом и психическом уровне. А если обида остаётся невысказанной и непроработанной, то в будущем она может наложиться на другие отрицательные эмоции. Этот снежный ком нарастает до определённого момента, пока не происходит срыв или не возникает серьёзное заболевание. Обиды нужно учиться прощать, причём делать это нужно правильно.

Корни обиды: почему люди обижают друг друга?

Конечно, в случае с обидами для большинства существует лишь одна модель: «я и он(а)», где «я» — это тот, к кому, безусловно, несправедливо относятся, и «он(а)» — это злодей, который наносит незаслуженное оскорбление. Однако реальность такова, что и на той, и на другой стороне находятся люди идентичные, имеющие собственные слабости, чувства, недостатки, трудности и права на ошибку. Наверняка никто не признает, что он хотя бы раз кого-то обижал (пусть и невольно). Но обижал и обижал, скорее всего, намеренно, в попытке задеть чувства и выйти из спора «победителем».

Какие же причины скрываются за нанесением обиды? Причин может быть много, ведь сколько людей, столько и жизненных ситуаций (не говоря уж о людских отношениях). Если обобщить, то обида – это, по сути, неоправданные ожидания. Собеседник ожидал одного от человека, а тот поступил совсем иначе. И если произошло потрясение то, возможно, люди просто друг друга плохо знали. Хотя порой даже те люди, которых мы знаем долго, могут поступить весьма неожиданно.

Обиду можно нанести и словесно, и совершить оскорбительные действия, и даже бездействие может стать причиной возникшей обиды в определённых ситуациях. Часто человека стараются побольнее «укусить» из-за зависти. В таких случаях нужно воспринимать подобное поведение, как комплимент, ведь человек не знает, как ещё наказать вас за ваши успехи и достижения. Кто-то при помощи обиды самоутверждается, поскольку иначе не может продемонстрировать собственную значимость. И чем ярче и громче обиженный будет реагировать в данном случае, тем более удовлетворение получит обидчик.

Как победить обиды: эффективные техники

Для начала стоит понять, что обида – это абсолютно нормально. Большинство из нас с детства учили, что на обиженных воду возят, тем самым посеяв в голове стойкую ассоциацию обида=стыд, а не идею о прощении. Каким бы тяжёлым ни было это чувство, его нужно отпустить как можно скорее, поскольку невысказанное и не «перетёртое» в будущем может вылиться в хронические заболевания, которые одним прощением уже не вылечишь.

Когда наши ожидания не совпадают с реальностью, выращенной у нас в голове, возникает боль. Особенно больно тогда, когда эти самые ожидания не совпадают с реальностью близкого для нас человека. В таком случае особенно трудно пережить обиду и осознать, что пора двигаться дальше и отпустить. У большинства просто нет этого навыка, ведь с ранних лет вдалбливалась идея об обиде, как об уделе слабых. А мы ведь не слабые, мы ведь на себе всё можем вынести и даже не запачкаться. И этот-то механизм и не даёт нам встать на путь к избавлению. Признайте, обида есть, она произошла, и с этим уже ничего не поделаешь. Это свершившийся факт, с которым теперь и нужно работать, а не пытаться предотвратить его постфактум (это же невозможно).

Не бойтесь сказать обидчику, что вам больно

Этот пункт будет актуален для тех, кто имеет дело с тем человеком, который наносит обиду непроизвольно и не пытается насладиться вашей отрицательной реакцией. Высказывать недовольство нужно в неагрессивной форме.

Порой нам может казаться, что человек, делающий нам больно в той или иной ситуации, опасен, страшен. На самом же деле в большинстве случаев (мы не говорим о насилии, абьюзе и т.д.) всё не так. Нормальные, психически здоровые люди не стремятся причинять боль. Поэтому часто достаточно просто сказать: «Мне неприятно это слышать от тебя» или «Да, я обиделась, что ты не позвонил мне вчера, хотя мы договаривались». Таким образом, вы без танцев с бубном и игры в угадайку даёте другому человеку чётко понять, что вы чувствуете, и в будущем этот человек будет иметь в виду, что вот они, ваши личные границы, и преступать их не стоит. Если проглотить обиду и сделать вид, что всё нормально, в будущем ситуация будет повторяться многократно.

Осознайте, чего вы хотите

Как уже было сказано выше, обида=неоправданные ожидания. Именно поэтому важно чётко знать, чего вы хотите от другого человека и от жизни в целом, что требуется вам в данной ситуации и как с этим жить. Здесь, правда, есть один щекотливый нюанс, а именно объективность ваших потребностей. Подумайте, не выходят ли ваши желания и потребность в их удовлетворении за пределы возможностей другого человека, и не нарушают ли ваши потребности границ другого человека.

Например, девушка обижается на своего парня за то, что тот не дарит ей подарки. Но у него трудности на работе, деньги он тратит на оплату квартиры и на покупку лекарств для больной мамы. И кто в данной ситуации представитель оскорбительной стороны?

Не надо додумывать, лучше спросите

Любимое развлечение у многих – это накрутить себя на пустом месте, нафантазировав себе проблему. Для нашего мозга куда проще жить в осознанной, понятной, имеющей закономерности реальности. Поэтому в схожих ситуациях он достраивает картину мира до той, которая соответствует прошлому негативному опыту. Надо переучиваться и если ситуация мутная, то спросить у потенциального обидчика, как всё было на самом деле.

Простой пример: вы повздорили со своим другом на пустом месте, теперь он не берёт трубку, значит, он на вас обиделся, не хочет с вами иметь дел. На самом же деле человек может элементарно не слышать телефон, у него может случиться внезапная командировка, он может заболеть, в конце концов. Спросите, не надо додумывать в худшую сторону.

Используйте предыдущий опыт

Тщательно рассмотрите все грани ситуации, в которой произошла обида, и задайте себе несколько важных вопросов:

Чему я научился в данной ситуации? Как эта ситуация помогла мне вырасти, как личности? Какие грани характера и личности я в себе обнаружил? Какой бы опыт я не получил, если бы эта ситуация не произошла?

Для формирования полноценной и эмоционально взрослой личности важен не только позитивный, но и негативный опыт. Поэтому научите себя раскладывать все ситуации на составляющие и понимать, какой опыт они привнесли в вашу жизнь и как помогли вырасти.

Профессиональная помощь – лучшее лекарство для начинающих

Часто обиды настолько глубоко въедаются в наше подсознание, что вытравить их оттуда самостоятельно просто невозможно. В таком случае может помочь профессиональный психотерапевт. Он поможет выявить механизмы поведения вашей личности в тех или иных ситуациях и научить вас справляться с болью здоровым образом.