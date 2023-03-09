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Суд в два раза сократил выплату за долю в бизнесе экс-собственнику «Гиганта 4»

  • 09/03/2023, 16:43
Автор:
доля в бизнесе
За счет пересмотра оценочной стоимости торгового центра на проезде Энергетиков.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Гигант 4» в пользу экс-собственника Андрея Кузнецова действительную стоимость доли в размере 177,2 млн рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 112,9 тысячи рублей.

Согласно материалам дела, Андрей Кузнецов обратился в Арбитражный суд Новосибирской области  с иском о взыскании с ООО «Гигант 4» действительной стоимости 47,15% доли в уставном капитале компании в размере 313,88 млн рублей. По данным ООО «Оценка и бизнес-планирование», рыночная стоимость доли предпринимателя по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 362,5 млн рублей. В июне 2022 года компания выплатила бизнесмену 48,6 млн рублей. На момент подачи иска, 6 июля 2022 года, задолженность, по версии истца, составляла 313,88 млн рублей.

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ООО «Гигант 4» зарегистрировано в октябре 2002 года. Андрей Кузнецов был участником общества и владел 47,15% долей в компании. 9 февраля 2022 года был нотариально подтвержден выход Кузнецова из компании. Согласно федеральному законодательству в случае выхода участника из общества его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества, действительную стоимость оплаченной части доли.

— По делу была назначена судебная экспертиза определения действительной стоимости доли по состоянию на 31.12.2021, производство которой было поручено эксперту ООО «Аддендум» Ларисе Федечкиной, — говорится в материалах суда. — По результатам проведенной экспертизы эксперт пришла к выводу, что размер действительной стоимости доли 47,15% доли составляет 164,1 млн рублей.

Судя по документам суда, ключевые разночтения, повлиявшие на размер доли, касались состояния здания торгового центра, расположенного по адресу: проезд Энергетиков, 8.

В итоге рыночная стоимость доли Андрея Кузнецова в «Гигант 4» снизилась с 362 млн до 177,2 млн рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований суд решил отказать. Решение вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет обжаловано в Седьмом Арбитражном апелляционном суде.

В октябре 2022 года апелляционный суд отказал Андрею Кузнецову принять заявление об обеспечительных мерах по делу к ООО «Гигант 4».

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По данным «Контур.Фокус», до середины февраля Андрей Кузнецов владел компанией «Гигант 4» вместе Александром Манцуровым, также до 2020 года они вместе владели ООО «ТХ Сибирский Гигант». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, на которую ссылается суд, единственным участником ООО «Гигант 4» на момент публикации решения является владелец ООО «ТХ Сибирский Гигант» Александр Манцуров. Со ссылкой на ответ на запрос Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области о пересечении государственной границы РФ суд отмечает, что Андрей Кузнецов пересек границу 1 января 2021 года и находится за границей по настоящее время. В материалах суда сообщается, что в период с 2020-2021 Кузнецов прекратил корпоративные отношения с 13 компаниями, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, продал принадлежащее ему недвижимое имущество (коттедж) с земельным участком, а также постоянно проживает в Канаде.

 

Ранее редакция сообщала, что «Сибирский гигант» ушел на финансовое оздоровление

Фото из архива 2ГИС

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирский Гигант Доля в бизнесе


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