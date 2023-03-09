Суд в два раза сократил выплату за долю в бизнесе экс-собственнику «Гиганта 4»

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Гигант 4» в пользу экс-собственника Андрея Кузнецова действительную стоимость доли в размере 177,2 млн рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 112,9 тысячи рублей.
Согласно материалам дела, Андрей Кузнецов обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с ООО «Гигант 4» действительной стоимости 47,15% доли в уставном капитале компании в размере 313,88 млн рублей. По данным ООО «Оценка и бизнес-планирование», рыночная стоимость доли предпринимателя по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 362,5 млн рублей. В июне 2022 года компания выплатила бизнесмену 48,6 млн рублей. На момент подачи иска, 6 июля 2022 года, задолженность, по версии истца, составляла 313,88 млн рублей.
— По делу была назначена судебная экспертиза определения действительной стоимости доли по состоянию на 31.12.2021, производство которой было поручено эксперту ООО «Аддендум» Ларисе Федечкиной, — говорится в материалах суда. — По результатам проведенной экспертизы эксперт пришла к выводу, что размер действительной стоимости доли 47,15% доли составляет 164,1 млн рублей.
Судя по документам суда, ключевые разночтения, повлиявшие на размер доли, касались состояния здания торгового центра, расположенного по адресу: проезд Энергетиков, 8.
В итоге рыночная стоимость доли Андрея Кузнецова в «Гигант 4» снизилась с 362 млн до 177,2 млн рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований суд решил отказать. Решение вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет обжаловано в Седьмом Арбитражном апелляционном суде.
В октябре 2022 года апелляционный суд отказал Андрею Кузнецову принять заявление об обеспечительных мерах по делу к ООО «Гигант 4».
Ранее редакция сообщала, что «Сибирский гигант» ушел на финансовое оздоровление.
Фото из архива 2ГИС
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