Магазины сети дискаунтеров «Чижик» появятся в Новосибирске

Владелец сети «Пятерочка» X5 Retail Group в 2023 году планирует открыть в Новосибирске первые в Сибири магазины сети дискаунтеров «Чижик». Об этом сообщил «Коммерсант» с ссылкой на пресс-службу компании.

— Планирует выход в Новосибирск осенью, до конца года в регионе намечается открытие не менее десяти жестких дискаунтеров, — подчеркнули в пресс-службе.

«Чижик» — это сеть с продуктами питания по низким ценам, акцент делается на товарах собственной марки. Пока магазинов сети в Сибири нет. Первого «Чижика» X5 запустила в октябре 2020 года в Москве.

Ранее сообщалось о том, что в 2022 году X5 Group приняла решение об ускоренном развитии сети «жёстких дискаунтеров». Ценовая политика формата предполагает значительно более низкую стоимость привычной продовольственной корзины, чем в среднем на рынке. Ассортимент включает порядка 800 наименований продукции, 300 из которых — собственные торговые марки (СТМ), которые уже зарекомендовали себя у покупателей сети.

X5 Group — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Карусель», а также цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru. Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 12,7 % (2021), 2-я по выручке российская частная компания (после «Лукойла» и перед «Магнитом», 2021) и 6-я по выручке в списке всех российских компаний (2021). Головная компания X5 Group зарегистрирована в Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создается лесной парк «Заельцовский бор».