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Почему бизнесу пока трудно осознать себя частью креативной экономики

  • 05/02/2022, 13:00
новости Новосибирска
Сейчас ключевая задача: это выстраивание внятной и адекватной коммуникации между официозной частью креативной экономики и людьми, которые «на земле».

Управляющий партнер агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко:

— Для начала поясню: есть 14 отраслей, которые относятся к креативной экономике — начиная от архитектуры и заканчивая НИОКРами — и городские пространства как культурные точки притяжения в том числе входят в это понятие. Есть мнение, что креативная экономика — это мифотворчество, и если говорить о ней в этом ключе, то ее основная черта состоит из двух частей. Первая — парадная, официозная, которую никто не любит, потому что она как раз во многом относится к мифотворчеству, — это госорганы. А вторая — это люди, которые стоят на земле и эту креативную экономику качают. Это важный момент: люди ведь внезапно узнали о том, что они относятся к субъектам креативной экономики. То есть они до этого спокойно делали свое дело, а потом выяснилось, что они относятся к креативной индустрии, являются равнозначными экономическими субъектами и должны приносить, согласно федеральной концепции, не менее 3% ВВП. Эта задача поставлена в Новосибирской области до 2025 г.

Но если возвращаться к истории, то важно отметить: например, геймдизайн как таковой, разработка программного обеспечения и, в частности, производство видеоигр являются у нас самой развитой отраслью креативной экономики в регионе, но при этом 95% компаний, которые могли бы платить налоги в Новосибирской области, платят их там, где они зарегистрированы, являясь при этом резидентами Технопарка. Поэтому все мифотворчество вокруг креативных индустрий связано с тем, что у нас есть государственные концепции, стратегии развития и дорожные карты — и они нужны, потому что это трансформационный процесс и очень мощные изменения в экономическом укладе — а с другой стороны есть люди, которые что-то делают «на земле» (развивают ресторанный дворик, например), и они не хотят идти разговаривать с властью — им это не надо. Потому что у них до этого момента, как они думают, все было хорошо.

И, наверное, ключевая задача сейчас — это выстраивание внятной и адекватной коммуникации между официозной частью креативной экономики (тем же самым координационным советом по развитию креативных индустрий региона) и людьми, которые «на земле». Вот основная проблема: люди, которые действительно эту экономику создают, являются ее субъектами, не понимают, зачем им этот диалог. При этом загвоздка в том, что и без тех, и без тех ничего не получится. Одни делают, другие это регламентируют. И пока они разговаривают на совсем разных языках.

Фото c круглого стола nsk.dk.ru

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : маркетинг бизнес


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