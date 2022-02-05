Новосибирские ритейлеры ограничивают торговые наценки на социально-значимые товары

По результатам проведенного антимонопольным органом совещания, новосибирские торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ввели самоограничение торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, сообщила пресс-служба УФАС Новосибирской области.

В сети магазинов «Быстроном» товары с ограниченной наценкой будут выделены на полке специальным ценником желтого цвета. Ограничение коснется 1-2 позиций таких категорий товаров, как чай, сахар, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, масло сливочное, хлеб, лук, яблоки, молоко, яйцо, картофель, капуста, морковь. Продукты по специальной цене возможно будет купить со скидочной картой сети магазинов или при общей сумме разовой покупки более 900 рублей без предъявления карты.

Торговая сеть «Продсиб» ограничила наценки на определенные позиции следующих товаров: масло сливочное, масло подсолнечное, цыпленок бройлер охлажденный, молоко питьевое, сметана, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, хлеб из муки первого сорта, вермишель, лук репчатый. Продукты с предельной торговой наценкой будут также отмечены на полках специальным ценником «социальная цена».

Срок действия ограничения вводится с 1 февраля 2022 года и продлится в торговой сети «Быстроном» — до 31 июля 2022 года, в торговой сети «Продсиб» — до 1 мая 2022 года. По итогам оценки результатов введенных механизмов ответственного ценообразования ритейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения.

В торговую сеть «Быстроном» входит 11 магазинов в Новосибирске и по одному магазину в Бердске и Искитиме. В торговую сеть «Продсиб» входит 36 супермаркетов в Новосибирской области.