Почему на конференции TEDx стоит побывать лично хотя бы один раз?

Но при этом многие участники приходят на #TEDxNovosibirsk год за годом, чтобы вживую ощутить вибрации идей в зале, пообщаться со спикерами между секциями, встретить знакомых и познакомиться с новыми интересными людьми.

4 декабря на 8й конференции TEDxNovosibirsk с темой «ПРОСТОСЛОЖНО» вас ждут:

3 секции, выступления по 18 минут от 12 спикеров + ответы на вопросы между секциями

Темы, важные большинству участников и касающиеся каждого

Сотни интересных людей рядом

Полезные мелочи вроде карандашей, сумок, блокнотов от Конференции и приятное послевкусие от угощения партнёров (чай, кофе, капкейки, пахлава и так далее).

А ведь есть ещё и нетворкинги! Мероприятия перед конференцией, которые для зрителей с билетом будут совершенно бесплатными:

Эконетворкинг с проектом ProZero.

Экскурсия от проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

История секса от …Музея секса. 18+, конечно же.

Нетворкинг от Юлии Булгаковой.

И будут ещё! Через неделю на сайте появится полный список, и туда можно будет записаться.

Чем эта конференция отличается от других бизнес-мероприятий или мотивационных встреч?

Нет коммерческой цели, нет религиозной и политической заинтересованности.

Её делают профессиональные организаторы, но полностью на волонтерской основе.

Это конференция про жизнь! Интересную, радостную и счастливую жизнь каждого человека. Спикеров приглашают независимо от их статуса, важнее сильная идея и готовность ею делиться.

TEDx арендует большую площадку, берёт самое качественное оборудование последних поколений для отличного света и звука, следит за безопасностью.

Полгода подготовки и 30 человек команды – всё это для того, чтобы 4 декабря подарить вам праздник и оставить лучшие воспоминания.

И даже сейчас, когда объявлена только половина спикеров, когда ежедневно меняются правила посещения, постоянные зрители уже купили билеты и с нетерпением ждут Конференции.

Присоединяйтесь! До 18 ноября билет на конференцию стоит 3500 р., после 18 ноября — 4000 руб. на главной странице сайта есть кнопка «Купить билет». Ждём вас!