Почему на конференции TEDx стоит побывать лично хотя бы один раз?

Но при этом многие участники приходят на #TEDxNovosibirsk год за годом, чтобы вживую ощутить вибрации идей в зале, пообщаться со спикерами между секциями, встретить знакомых и познакомиться с новыми интересными людьми.
4 декабря на 8й конференции TEDxNovosibirsk с темой «ПРОСТОСЛОЖНО» вас ждут:
А ведь есть ещё и нетворкинги! Мероприятия перед конференцией, которые для зрителей с билетом будут совершенно бесплатными:
Эконетворкинг с проектом ProZero.
Экскурсия от проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»
История секса от …Музея секса. 18+, конечно же.
Нетворкинг от Юлии Булгаковой.
И будут ещё! Через неделю на сайте появится полный список, и туда можно будет записаться.
Чем эта конференция отличается от других бизнес-мероприятий или мотивационных встреч?
Полгода подготовки и 30 человек команды – всё это для того, чтобы 4 декабря подарить вам праздник и оставить лучшие воспоминания.
И даже сейчас, когда объявлена только половина спикеров, когда ежедневно меняются правила посещения, постоянные зрители уже купили билеты и с нетерпением ждут Конференции.
Присоединяйтесь! До 18 ноября билет на конференцию стоит 3500 р., после 18 ноября — 4000 руб. на главной странице сайта есть кнопка «Купить билет». Ждём вас!
Фото предоставлены организаторами конференции
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