В Новосибирске обсудили актуальные вопросы развития и инноваций в бизнесе

26 октября 2025 года новосибирский Экспоцентр стал площадкой для проведения Business StandUp тура Оскара Хартманна под названием «Охота за единорогами».

Днем участники форума активно обсуждали с ведущими экспертами и бизнесменами актуальные вопросы, касающиеся инноваций и развития в деловой сфере.

Саидмурод Давлатов, успешный инвестор и владелец холдинга UDI GROUP, включающего 24 компании, поделился своим опытом создания системы, благодаря которой более 68 человек стали долларовыми миллионерами за десятилетие. Он также раскрыл секреты успешного масштабирования бизнеса в быстро меняющихся условиях.

Максим Спиридонов, технологический предприниматель, CEO proptech-платформы Insight Estate и один из основателей «Нетологии» и «Фоксфорда», представил действенные модели построения технологических и образовательных предприятий, ориентированных на инновационное развитие.

Игорь Манн, признанный маркетолог и директор по маркетингу с 15-летним стажем, поделился своим практическим подходом к маркетингу, основанным на минимализме, и показал, как добиваться результатов уже на следующий день.

Егор Рудометкин, серийный предприниматель и эксперт по внедрению искусственного интеллекта и AI-агентов в бизнес-процессы, представил конкретные решения для автоматизации операций с помощью искусственного интеллекта, демонстрируя способы снижения затрат и ускорения роста компании.

Елизавета Роменская, генеральный директор АНО «Экосистема развития франчайзинга и предпринимательства» FranchCamp, предприниматель, клинический и кризисный психолог, рассказала о развитии франчайзинговых систем без ущерба для качества и затронула психологические аспекты предпринимательской деятельности.

Вечерняя программа была проведена в формате Business StandUp с Оскаром Хартманном. Он делился личным опытом, рассказывал истории из бизнеса, а также давал конкретные советы по управлению.

Также на форуме выступили Эрвин Мусаев (Unicorn Fellowship, основатель), Артем Рошиор (инвестор, бизнес-ангел), Вячеслав Андрианов (международный предприниматель, филантроп), Ксения Рясова (владелец и CEO компании Finn Flare), Роман Марченко (основатель LEVEL UP и Level Life), Михаил Костромин (партнер и коммерческий директор «Активо»), Александр Губанов (основатель Planetra, эксперт по бизнес-планированию).

В течение дня на сессии докладчики и эксперты рассматривали насущные вопросы, стоящие перед современным бизнесом. Главной темой стало привлечение финансирования в начинающие компании и развитие венчурных проектов: поиск инвесторов и демонстрация перспективности идеи.

В заключение дневной программы состоялись интерактивные практикумы по достижению амбициозных целей через развитие социального капитала, инвестированию в актуальные бизнес-модели, стратегиям взаимодействия между стартапами и крупными компаниями, а также по практической реализации ИИ-агентов в рабочих процессах.

Вечер завершился Business StandUp в новом формате с Оскаром Хартманном. Основатель и инвестор более чем 150 международных компаний (с совокупной капитализацией, превышающей 20 миллиардов долларов) рассказал о предпринимательстве в реалистичном ключе – через личные истории, с юмором и конкретными управленческими выводами.

Новосибирское мероприятие вызвало большой интерес со стороны предпринимателей, инвесторов и стартаперов, подтвердив статус Сибири как развивающегося центра инновационной и предпринимательской активности.

