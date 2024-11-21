В Новосибирске пройдёт Форум торговли «Дни ритейла в Сибири»

В качестве организаторов данного события выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российская Ассоциация экспертов в области ритейла, Правительство Новосибирской области, а также Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Также в числе организаторов значится мэрия Новосибирска и Сибирская продовольственная неделя.

В этом году Форум превратится в центр важнейших обсуждений, на который съедутся руководители розничной торговли, чиновники и ведущие специалисты отрасли. В числе участников Андрей Гончаров, Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Максим Останин, заместитель мэра города Новосибирска, Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России, Андрей Карпов, Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Василий Пушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group, Алексей Григорьев, заместитель генерального директора — директор по корпоративной внешней политике METRO Россия, Игорь Бухаров, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРА РОССИИ», заместитель председателя Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Константин Локтев, исполнительный директор NielsenIQ, и многие другие.

Деловая программа Форума охватывает обширный круг актуальных тем: от потребительских тенденций и перспектив регионального ритейла до информационных технологий для продавцов на маркетплейсах. В центре внимания окажется развитие рынка табачных изделий, современные маркетинговые инструменты, CTM, логистика складирования, а также вопросы, касающиеся индустрии красоты, гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa) и городской архитектуры. Участникам будут предложены мастер-классы по категорийному менеджменту, обсуждение сотрудничества между производителями, фермерами и торговыми сетями на благо покупателей, и многие другие интересные темы.

В прошлом году Форум собрал более 4000 участников, став федеральной платформой для обмена мнениями и стратегиями по развитию отрасли.