Почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто

Участники рынка рекомендуют потенциальным покупателям китайских машин не спешить сейчас с приобретением, так как в следующем году их стоимость может упасть в среднем на 10-15% на фоне наращивания конкуренции, пишет Autonews.

Также стоимость авто китайского производства на отечественном рынке может снизиться из-за желания компаний нарастить объемы продаж.

Именно поэтому аналитики советуют россиянам воспользоваться данной ситуацией, чтобы сэкономить на покупке нового автомобиля.

По сведениям руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в следующем году объемы продаж китайских машин на авторынке нашей страны могут вырасти вдвое, если сравнивать с текущим годом. В частности, показатель увеличится примерно до 1,2 миллиона машин.

Эксперт считает, что, если не менять ценовую политику, то реализовать масштабные планы китайским производителям будет крайне затруднительно. При этом аналитик подчеркнул, что, учитывая резкое удорожание автокредитов, спрос на машины из Китая в РФ может существенно снизиться.

Ранее редакция сообщала, что в декабре упали в цене «Москвичи», Geely, Haval и Changan.