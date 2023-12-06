В декабре упали в цене «Москвичи», Geely, Haval и Changan

С конца ноября российские автосалоны балуют клиентов скидками, сообщает портал Autonews.

При этом вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов уверен, что с помощью акций и скидок дилеры и автопроизводители пытаются выполнить план на текущий год.

Таким образом, автозавод «Москвич» увеличил максимальный размер безусловной скидки со 100 тыс. до 200 тысяч рублей. Мера поспособствовала возвращению актуальных ценников к уровню начала лета 2023 года, когда рост курса валют не был столь резок, как сейчас.

В свою очередь, Geely предлагает скидку на свои модели в 100 тыс. рублей, вместе с тем, на аналогичных условиях действует и Haval.

Автомобили Changan в последнем месяце текущего года можно купить с выгодой в 30-100 тысяч. А марка Chery своим клиентам в декабре дарит зимнюю резину при продаже некоторых своих моделей.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, возможен вариант, когда ради выполнения плана автосалоны в конце года будут отмечать машины желтым цветом как проданные. При этом плату за покупку внесет сам дилер, а не реальный покупатель. Такой способ позволяет компании выполнить план продаж и в дальнейшем рассчитывать на бонус от автопроизводителя.

Жигалов тоже не исключает подобную схему и отмечает, что на сегодняшний день количество автомобилей у дилеров превышает покупательскую способность населения, поэтому продолжать повышать цены неудачная идея. Так что финансовые трудности российских автоконцернов будут решаться не за счет роста цен, а с помощью госдотаций, заключил эксперт.

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