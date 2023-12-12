Почти 100% кедровых орехов увезли в Китай из Новосибирской области

В 12 раз вырос экспорт кедровых орехов из Новосибирской области. С начала года отправлено 2 863 тонн продукта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

― Преобладающий объем, это 96% или 2 747 тонн, предназначался для грузополучателей из Китая, ― говорится в сообщении.

В этом году 115 тонн экспортировано в Республику Казахстан.

Также специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что в прошлом году список стран импортеров ореха отличался. В списке присутствовали Республики Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан, а также Германия.

Ранее редакция сообщала о том, что в два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области.