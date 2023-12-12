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Судебный процесс о жестоком убийстве в ЖК Марсель начался в Новосибирске

  • 12/12/2023, 09:43
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Судебный процесс о жестоком убийстве в ЖК Марсель начался в Новосибирске
Дело рассматривается с участием присяжных заседателей.

В Октябрьском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело о жестоком убийстве в ЖК «Марсель».

Судебный процесс проходит с участием присяжных заседателей. Гособвинитель выступил со вступительным заявлением перед участниками заседания.

― На данный момент допрошены потерпевшие, оглашены письменные материалы дела, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, ― рассказали о ходе процесса в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, кровавая драма произошла рано утром 15 мая 2022 года на набережной Оби на территории «Марселя». По версии следствия, подсудимые пили алкоголь в компании девушек и повздорили с двумя мужчинами из другой компании.

— 32-летний обвиняемый согласился с предложением 31-летнего обвиняемого убить одного из мужчин. Взял нож, которым нанёс мужчине удар в живот, от чего тот скончался. Затем оба обвиняемых поочерёдно нанесли второму потерпевшему руками, ногами, а также битой и стеклянной бутылкой множественные удары по голове, чем причинили ему лёгкий вред здоровью, — сообщали ранее в СК по Новосибирской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее редакция сообщала о жительнице Новосибирска, которая во время ссоры подожгла подругу. За жестокую выходку её приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Фото: freepik.com — wirestock

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство суд присяжные Марсель


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