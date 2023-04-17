Почему Новосибирскую область периодически «трясёт»

Директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов сообщил изданию «КП-Новосибирск», почему на территории Новосибирской области периодически фиксируют небольшие землетрясения.

По словам эксперта, в регионе могут происходить землетрясения трех типов. Первый – это наведенная сейсмичность в местах добычи угля. Здесь речь идет о землетрясениях, вызванных техногенным воздействием человека.

— Недра отвечают на человеческую активность, — пояснил Александр Еманов.

Второй тип – очень вялый процесс с севера в районах добычи нефти. Землетрясения там случаются редко. И, наконец, третий тип – это природные землетрясения, под которыми одразумевается умеренная сейсмическая активность.

Очаг природных землетрясений преимущественно фиксируют в районе города Камень-на-Оби Алтайского края. Однако очаги встречаются и в других местах на Западно-Сибирской платформе, отметил специалист.

Так, в воскресенье, 16 апреля, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Очаг располагался в районе Гусельниковского сельсовета.

Александр Еманов назвал это техногенным землетрясением, которое произошло в местах добычи угля. При этом было не очень сильным: взрывы магнитудой от полутора до четырех.

Кроме того, эксперт сообщил, что землетрясения часто регистрируют в районе Гусельниковского сельсовета.

На вопрос землетрясения какой магнитуды могут ощущать новосибирцы, Еманов ответил, что, если в самом городе, то и двойка будет ощущаться. Если где-то на Алтае, то шестерка. — Здесь нужно учитывать магнитуду в очаге энергии. При удалении от очага уменьшается и энергия колебаний, — объяснил он.

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