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До лета в НГУ откроют центр изучения искусственного интеллекта

  • 15/04/2023, 12:15
Автор:
Центр изучения искусственного интеллекта НГУ
В Томске аналогичный центр запустили 14 апреля.

— Сибирский центр изучения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий (далее «Сибирский центр ИИ») создается на базе НГУ. По планам университета, совместный научно-исследовательский и аналитический центр должен быть открыт до лета текущего года, — сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в Минцифры Новосибирской области.

Напомним, соглашение о создании в области Центра изучения искусственного интеллекта  Минцифры, НГУ и Сбербанк подписали в январе 2023 года.

Сибирский центр ИИ будет реализовывать проекты в интересах не только Новосибирской области, но и других регионов Сибири, — комментируют в Минцифры. — Главными направлениями совместной научно-исследовательской деятельности центра станут борьба с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, совместная работа по прогнозированию и мониторингу вулканической активности на Камчатке, а также разработка моделей по выявлению лесных пожаров.

В ведомстве также отметили, что в Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта: это и научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе.

— Это сейчас ключевой мировой тренд, и важно не упустить момент. Действия в одной связке науки, государства, бизнеса открывают перед регионом огромные возможности по качественному рывку вперед, внедрению новейших разработок в разные сферы жизни на благо людей, — подчеркнули в министерстве.

Ожидаемым результатом работы центра является достижение следующих целей:

  • Развитие технологической интеграционной сетевой инфраструктуры науки и образования;
  • Помощь в организации доступа к данным и результатам исследований, как следствие снижение барьеров при пилотировании;
  • Стандартизация результатов обучения моделей искусственных нейронных сетей, возможность жесткого контроля итоговых требований к вычислительным ресурсам и используемых операций

В Минцифры также отметили, что не ожидают проблем с подбором кадров для центра:

Почти треть студентов НГУ обучается на IT-направлениях, которые в том числе занимаются проектами, связанными с искусственным интеллектом и внедрением его в научные исследования.

Стоит отметить, что в Томске центр искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий запустили в конце минувшей недели в рамках форума молодых ученых U-Novus-2023. Совместный научно-исследовательский и аналитический центр Томского госуниверситета и Сбербанка создан на базе Научно-образовательного центра «Институт права и этики» ТГУ. Работа центра будет направлена на поиск и разработку решений на базе ИИ, направленных на решение экологических и социальных проблем региона. Кроме того, планируется, что Томский центр ИИ займется разработкой моделей по мониторингу углеродного следа, для изучения экологических проблем Васюганских болот, для борьбы с лесными пожарами и сокращением лесов, отмечается в пресс-релизе банка.

Соглашение об открытии центра искусственного интеллекта в Томске был подписан в начале марта.

 

Ранее редакция сообщала, что до конца года в ПЛП Новосибирска запустят дата-центр

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Инновации Технологии Наука

Регионы: Томск Новосибирск

Теги : Центр изучения искусственного интеллекта мониторинг углеродного следа дата-центр


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