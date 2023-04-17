Пандемия завершилась. Режим повышенной готовности в Новосибирской области закончится вместе с апрелем

Действующий на территории Новосибирской области режим повышенной готовности завершится 30 апреля и продлеваться на будет. Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор новосибирской области Андрей Травников. По словам главы региона для продления режима оснований нет. Это же подтверждает и начальник областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его словам, на протяжении последних 4 недель идет снижение заболеваемости, а связанные с заболеваемостью задачи решаются в штатном режиме не в рамках повышенной готовности.

По поручению губернатора областному Минздраву, информация о прекращении в конце апреля действующего режима повышенной готовности в ближайшее время будет доведена до руководителей медучреждений.

Напомним, что режим повышенной готовности на территории Новосибирской области действует с весны 2020 года, с начала пандемии коронавируса. Впоследствии многие из введённых ограничений были отменены и в настоящее время носят не более, чем рекомендательный характер. В частности, жителям области рекомендуют использовать гигиенические маски при нахождении в общественных людных местах, а также пройти курс вакцинации. В конце января в региональном правительстве заявили о закрытии последнего «ковидного» госпиталя и возвращении учреждений здравоохранения к привычному профилю работы.

По данным сайта стопкороновирус.РФ, на 16 апреля в Новосибирской области выявлено заболевших коронавирусной инфекцией, 6 человек госпитализировано.

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