Пандемия завершилась. Режим повышенной готовности в Новосибирской области закончится вместе с апрелем

Действующий на территории Новосибирской области режим повышенной готовности завершится 30 апреля и продлеваться на будет. Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор новосибирской области Андрей Травников. По словам главы региона для продления режима оснований нет. Это же подтверждает и начальник областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его словам, на протяжении последних 4 недель идет снижение заболеваемости, а связанные с заболеваемостью задачи решаются в штатном режиме не в рамках повышенной готовности.
По поручению губернатора областному Минздраву, информация о прекращении в конце апреля действующего режима повышенной готовности в ближайшее время будет доведена до руководителей медучреждений.
По данным сайта стопкороновирус.РФ, на 16 апреля в Новосибирской области выявлено заболевших коронавирусной инфекцией, 6 человек госпитализировано.
Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что в перспективе COVID-19 может стать обычным простудным вирусом.
Фото пресс-службы Минздрава Новосибирской области
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