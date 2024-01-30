Почему в договор необходимо включать антикоррупционную оговорку

На семинаре, организованном аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, участники обсудили, как правильно выстраивать работу с контрагентами, выявлять и урегулировать личную заинтересованность в сфере закупок. Адвокат, эксперт «Пепеляев групп» Сергей Таут рекомендовал обязательно включать в договор антикоррупционную оговорку.

— Снижению коррупционных рисков в компании способствует включение в договоры с контрагентами так называемой антикоррупционной оговорки, предполагающей право компании расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае нарушения контрагентом условий оговорки, — напомнил эксперт.

По его словам, антикоррупционная оговорка может регулировать такие аспекты взаимоотношений контрагентов, как:

раскрытие конечных бенефициаров;

информирование партнеров о выявленных фактах коррупции и коррупционных рисках;

порядок обмена информацией и документами, необходимыми для реализации антикоррупционных программ в согласованные сроки;

право на проведение аудита антикоррупционных процедур партнера;

ответственность за действия работника;

отказ от стимулирования работников другой стороны в собственных интересах;

условия о гарантиях конфиденциальности антикоррупционных процедур и отсутствия негативных последствий для лиц, сообщивших о фактах коррупции и т.д.