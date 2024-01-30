Почему в договор необходимо включать антикоррупционную оговорку

На семинаре, организованном аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, участники обсудили, как правильно выстраивать работу с контрагентами, выявлять и урегулировать личную заинтересованность в сфере закупок. Адвокат, эксперт «Пепеляев групп» Сергей Таут рекомендовал обязательно включать в договор антикоррупционную оговорку.
— Снижению коррупционных рисков в компании способствует включение в договоры с контрагентами так называемой антикоррупционной оговорки, предполагающей право компании расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае нарушения контрагентом условий оговорки, — напомнил эксперт.
По его словам, антикоррупционная оговорка может регулировать такие аспекты взаимоотношений контрагентов, как:
— Включение антикоррупционной оговорки в договор — это не только репутационно-этический сдерживающий механизм, но и весомый фактор, предостерегающий контрагента от нарушений и стимулирующий его к профилактике коррупционных правонарушений, — подытожил Сергей Таут.
Фото базовое: freepik — pressfoto , эксперта — «Пепеляев групп»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru