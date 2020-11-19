В Оби станет меньше чиновников

Глава города Оби Павел Буковинин подписал решение о сокращении аппарата сотрудников администрации. Оно вступает в силу в начале 2021 года. Об этом сообщают в городской администрации. По информации руководства муниципалитета, в администрации станет на 7 штатных единиц и 3 подразделения меньше, а новая структура будет более функциональной и управляемой. В первую очередь оптимизация коснется руководителей среднего звена уровня начальников отделов и управлений, на заместителей которых предполагается возложить дополнительные обязанности. Данная мера, как считают в городском руководстве, позволит сэкономить 8 млн бюджетных рублей в год, которые предполагается направить на решение первоочередных вопросов в плане благоустройства города и социальной политики.

— Сделать благо городу можно только грамотно выстроив экономику, — комментирует свое решение Павел Буковинин. — Сокращать неэффективные расходы и искать дополнительные источники доходов. Уменьшение трат на администрацию — один из таких шагов. Детальная проработка новой структуры началась еще летом. Главной целью было провести оптимизацию таким образом, чтобы сохранить функциональность, сделать ее проще и понятнее для населения, и при этом максимально сократить расходы. Думаю, что нам это удалось.

Напомним, что о необходимости сократить штат чиновников не первый год говорит ряд политиков в Новосибирске. Как недавно сообщалось, по информации мэрии, за 2019 год были оптимизированы 319 единиц вспомогательного и административно-управленческого персонала муниципальных учреждений. В перспективе, в рамках выполнения федерального законодательства, планируется полное прекращение деятельности муниципальных учреждений за исключением тех, которые работают в сфере естественных монополий, культурной и спортивной отрасли. Кроме того, в 2016 году, по информации исполнительной власти муниципалитета, на 5% были оптимизированы структуры самой мэрии. Однако пока точных данных о динамике числа чиновников за последние 6 лет (Срок действия административной реформы. — Ред.) нет.

Фото: pixabay.com, автор- HeungSoon