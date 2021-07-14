В Новосибирске в ковид-госпиталь перепрофилировали психбольницу

В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы № 3 в стабилизированном состоянии. Медицинский персонал прошел курсы повышения квалификации для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сегодня в регионе для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом перепрофилировано 6 252 койки. Коечный фонд также увеличен в уже действующих инфекционных госпиталях областного центра и инфекционных отделениях центральных районных больниц региона.

По данным оперативного штаба на утро 13 июля в Новосибирской области зарегистрировано +184 случая коронавируса. За сутки 138 пациентов выздоровели.